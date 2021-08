Il dato Covid di oggi venerdì 20 agosto per il Comune di Sona registra 1 positivo in più rispetto a ieri (37 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 7 positivi in più rispetto a ieri (46 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi)

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (43 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

A Pescantina oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (30 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Sommacampagna oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (17 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

A Valeggio sul Mincio oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (36 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi).

A Verona città oggi si registrano 21 positivi in meno rispetto a ieri (398 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (15 complessivi).

Nel veronese sono 102 i nuovi casi nelle ultime 24ore, con 0 decessi. I ricoverati crescono di 2 in area non critica (62 totali) e sono stabili a 12 in terapia intensiva. In Veneto si registrano 505 nuovi casi, con 3 deceduti da ieri. I ricoverati sono 1 in più in area non critica (190 in tutto) e 2 in più in terapia intensiva (43 totali).

Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto di oggi il presidente Zaia ha spiegato che “il primo di giugno abbiamo registrato il picco più basso delle terapie intensive, ora siamo in ricrescita. Per gli attuali parametri, il Veneto è da zona bianca, quindi siamo a rischio basso, con Rt 0.98 e 80 casi su centomila, terapie intensive al 4% e ricoveri in area non critica al 3%. Questa infezione ha un andamento particolare, non ospedalizza come in passato ma in una settimana sono raddoppiate le terapie intensive: siamo passati dal 2 al 4 per cento di occupazione. In intensiva 80,6% di non vaccinati o con una sola dose, in particolare il 2% delle persone hanno solo una dose. In area non critica il 78.5% non è vaccinata. I nuovi casi dal 12 al 18 agosto sono stati 1.068, il 26% vaccinato e il 74% non vaccinato. In pratica, oggi 38 persone non si troverebbero in intensiva se si fossero vaccinati”.

Alle 6.11 di oggi 20 agosto le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 6.033.479 su un totale di 6.512.978 dosi consegnate (percentuale del 92,6%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 74.804.729 e sono 36.075.634 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (66,79% della popolazione over 12).

