Il dato Covid di oggi sabato 5 giugno per il Comune di Sona registra 1 positivo in più rispetto a ieri (5 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 5 positivi in meno rispetto a ieri (16 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Alle 17.07 di oggi 5 giugno le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 2.996.843 su un totale di 3.379.260 dosi consegnate (percentuale del 88,7%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 37.272.104.

A livello nazionale negli ultimi 5 giorni i contagi certificati da tampone in Italia sono stati 11.725, in calo del 33% rispetto allo stesso periodo della settimana precedente (quando furono 17,536). Il tasso di positività ai tamponi è sceso al 2,65% dal 2,9% di settimana scorsa (-8,6%). Ottavo calo settimanale consecutivo dei decessi dopo 6 settimane di rialzo: 369 contro i 694 di settimana scorsa (-46,8%). Ancora in diminuzione sia i ricoveri ordinari (5.488 contro i 7.192 di venerdì scorso) che quelli in terapia intensiva (oggi sono 836, erano 1.142).

Da ormai qualche settimana, la campagna vaccinale in Italia trovato una certa stabilità. Nei giorni scorsi è caduto l’ultimo limite d’età, aprendo le prenotazioni anche dai 12 anni in su. In sostanza tutti (tranne i bambini) oggi possono prenotare il loro vaccino.

