Covid. Sabato 22 gennaio a Sona 1 ricoverato in meno. In Veneto e nel veronese prosegue il calo dei ricoveri

Dopo i numeri di ieri, con un calo di centinaia di positivi in un colpo solo dovuto probabilmente ad un’aggregazione di dati su più giorni (numeri comunque tutti confermati oggi e quindi reali), il dato Covid elaborato dall’ULSS 9 di oggi sabato 22 gennaio per il Comune di Sona registra 1 ricoverato in meno rispetto a ieri (3 complessivi). I positivi sono 39 in più (845 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (8 complessivi). Si registrano 17 positivi in più (871 casi complessivi).

Nel veronese rallenta, come in tutto il Veneto, il numero di nuovi casi che nelle 24ore sono 3.668, con 7 decessi. I ricoverati sono 5 in meno in area non critica (352) e 4 in meno in terapia intensiva (39 totali). In Veneto da ieri sono 18.773 i nuovi casi, con 30 decessi. I ricoverati sono 34 in meno.

Alle 06.16 di oggi 22 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.063.988.

Nel corso del punto sulla pandemia di oggi, il presidente Zaia ha spiegato che “ad inizio settimana avevo detto che questa sarebbe stata la settimana cruciale, quella che avrebbe indicato la direzione. Da un po’ di giorni i numeri stanno calando. Con certezza possiamo dire di aver superato eventuali leggerezze delle festività natalizie. Sulle terapie intensive, è dimezzato il numero di ingressi”. Zaia ha anche annunciato l’importante novità della possibilità dal 24 gennaio di andare, con documento dell’Ulss o del medico, oltre che nei Covid point, anche in farmacia o dal medico di base o dal pediatra di libera scelta per ottenere il tampone di fine isolamento del positivo che deve certificare la sua negatività.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 123.277.235. Sono 48.729.987 le persone con almeno una dose (90,22% della popolazione over 12), 47.034.124 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (87,08% della popolazione over 12) e 29.495.858 le persone che hanno fatto la terza dose (74,60% della popolazione oggetto di dose booster).