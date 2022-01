Covid. Nasce il portale per ottenere i certificati di inizio e fine isolamento (e molto altro)

Lunedì 24 gennaio diventa operativa in Veneto la “Piattaforma regionale Covid-19” (questo il link, attivo dal 24: https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it) nella quale si possono ottenere i certificati di inizio e fine isolamento ed il certificato di negativizzazione riducendo così i tempi di rilascio del green pass.

Si può effettuare la prenotazione per tampone per tutti i soggetti risultati positivi ad un test effettuato in Veneto, anche senza ricetta del medico.

Da lunedì sarà inviato un sms a tutte le persone che abbiano effettuato nei 4 giorni precedenti un tampone con esito positivo disponibile negli applicativi regionali, invitandoli ad accedere alla piattaforma regionale. Ogni giorno sarà poi inviato un sms a tutti i nuovi soggetti positivi. È in fase di implementazione la possibilità per i genitori di accedere alla scheda del proprio figlio. Inoltre, dalla piattaforma si può anche prenotare la somministrazione del vaccino.

La piattaforma è suddivisa in quattro sezioni.

Scheda personale Covid

Vi può accedere con SPID o CIE chi ha effettuato in Veneto un tampone (antigenico o molecolare) risultato positivo. In questa sezione è possibile registrare alcune informazioni come lo stato di sintomatico o asintomatico, nonché ottenere i certificati di inizio e fine isolamento ed il certificato di negativizzazione.

Informazioni utili

Questa sezione contiene documentazione e materiale informativo sulle procedure ed i comportamenti da tenere in caso di positività o di contatto con casi positivi. La sezione è ad accesso libero.

Prenotazione tampone

In questa sezione è possibile effettuare la prenotazione del tampone per tutti i soggetti risultati positivi a un test effettuato in Veneto e risultanti attualmente positivi, anche senza ricetta del medico.

Prenotazione appuntamento vaccinale

La piattaforma permette di accedere anche al tradizionale sistema di prenotazione della vaccinazione. Si accede con codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria.

Il portale è una grossa novità positiva, che si aggiunge alla possibilità sempre dal 24 gennaio di andare, con documento dell’Ulss o del medico, oltre che nei Covid point, anche in farmacia o dal medico di base o dal pediatra di libera scelta per ottenere il tampone di fine isolamento del positivo che deve certificare la sua negatività.