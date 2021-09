Il dato Covid di oggi mercoledì 8 settembre per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (37 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 4 positivi in meno rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

In Veneto da ieri i nuovi positivi sono 705, con 2 morti. I ricoverati sono 2 in più in area non critica (244 totali) e 1 in meno in terapia intensiva (53 totali). L’80% dei pazienti in terapia intensiva non sono vaccinati.

Nel punto sulla pandemia in Veneto di oggi il presidente Zaia ha spiegato che “ci stiamo preparando alla terza dose: partiremo entro la fine di settembre ed è già stato approvato un monitoraggio degli anticorpi negli anziani. Sul piano organizzativo dovremo distribuire la vaccinazione tra centri vaccinali e domicilio; una difficoltà in più che fino ad ora non c’era stata. Pertanto, rivolgo un appello ai cittadini che ancora non hanno deciso di vaccinarsi di farlo subito, perché entro settembre partiamo con la terza dose e avremo altre priorità: immunodepressi, grandi anziani e sanitari. Il rischio è di trovarsi a novembre o dicembre senza vaccino. Semplificando: quando partiamo con la terza dose, il cinquantenne va in coda alla lista”.

Alle 6.12 di oggi 8 settembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 6.442.005 su un totale di 7.228.044 dosi consegnate (percentuale del 89,1%).

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 79.703.348 e sono 39.072.107 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (72,34% della popolazione over 12). L’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Italia è di 267.271. Di queste 1.556 sono monodose. A questo ritmo ci vorrebbero 16 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. L’obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 24 settembre 2021 in linea con le previsioni del governo per fine settembre.

