Il dato Covid di oggi mercoledì 7 aprile per il Comune di Sona registra 9 positivi in più rispetto a ieri (82 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (100 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (63 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (67 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registrano 7 positivi in più rispetto a ieri (60 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (85 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 2 (9 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 12 positivi in più rispetto a ieri (939 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (58 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 17 di ieri si registrano 172 nuovi casi e 5 morti. I guariti sono 474 guariti, con 307 casi attualmente positivi in meno. I ricoveri sono 5 in più in area non critica e 3 in meno in terapia intensiva.

In Veneto sono 1.111 i positivi nelle ultime 24 ore, pari al 2,53% dei tamponi eseguiti. I ricoveri sono 3 in più in area non critica e 8 in più in terapia intensiva. Nel corso del punto quotidiano sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “l’infezione c’è, lo vediamo dai numeri e dalle terapie intensive e dai morti. Al momento, abbiamo un Rt non confermato a 0.96 e 168,4 di incidenza. Stiamo calando, siamo da zona gialla in questo momento. Ma sapete che per legge non lo saremo perché fino al 30 aprile tutta Italia è arancione o rossa, quindi faremo tutto aprile in trincea. Abbiamo realtà come Padova e Verona con forte pressione ospedaliera. C’è stata una fase di arresto nei ricoveri di qualche giorno e poi la curva ha ripreso a salire. Ad oggi il 5,8% dei veneti ha completato il ciclo di vaccinazione”.

Alle 15.58 di oggi 7 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.044.106, su un totale di 1.265.870 dosi consegnate (percentuale 82,5%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 11.634.253.

