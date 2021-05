Il dato Covid di oggi mercoledì 5 maggio per il Comune di Sona registra 5 positivi in più rispetto a ieri (67 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (80 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (80 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 4 positivi in meno rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Pescantina oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (83 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (83 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Sommacampagna oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (49 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (49 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (31 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (31 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Verona città oggi si registrano 96 positivi in più rispetto a ieri (1.054 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 2 rispetto a ieri (40 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese si registrano 136 nuovi casi dalle 17 di ieri alle 8 di oggi, con 1 decesso. I ricoveri sono 9 in meno di ieri.

In Veneto da ieri i ricoverati calano di 20. Nel punto sulla pandemia in Veneto il presidente Luca Zaia ha oggi spiegato che “è in corso la vaccinazione per gli over 60, che in Veneto sono oltre 600mila. Di questi circa 182mila sono già stati vaccinati, 176mila i prenotati e ci sono ancora 52mila prenotazioni libere. Supereremo il 60% dei vaccinati fra i sessantenni, ma devono affrettarsi a prenotarsi perché fra poco apriamo ai cinquantenni. Penso che man mano che si abbassa l’età di chi può vaccinarsi ci sarà una percentuale sempre minore di gente che si vaccina, perché su pensa di avere meno rischi. Con l’occasione ricordo che ora per prenotarsi oltre al codice fiscale bisogna anche inserire le ultime cifre della tessera sanitaria”.

Alle 17.12 di oggi 5 maggio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.849.702, su un totale di 2.020.080 dosi consegnate (percentuale 91,6%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 21.771.822.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.