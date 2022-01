Covid. Mercoledì 5 gennaio a Sona 100 positivi in più. In Veneto ancora record di nuovi contagi

Il dato Covid elaborato dall’ULSS 9 di oggi mercoledì 5 gennaio per il Comune di Sona registra 100 positivi in più rispetto a ieri (471 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi).

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 113 positivi in più rispetto a ieri (730 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (730 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 22 positivi in più rispetto a ieri (387 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (387 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Pescantina oggi si registrano 47 positivi in più rispetto a ieri (520 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 2 rispetto a ieri (2 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (520 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). A Sommacampagna oggi si registrano 62 positivi in più rispetto a ieri (400 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (400 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 80 positivi in più rispetto a ieri (482 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (482 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). A Verona città oggi si registrano 622 positivi in più rispetto a ieri (5.309 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 8 rispetto a ieri (48 complessivi).

Nel veronese ancora un numero enorme di nuovi positivi nella 24ore, 3.315, con 3 decessi. Sono più di 25mila gli attualmente positivi. I ricoveri sono 9 in più in area non critica (222 totali) e 2 in più in terapia intensiva (31 totali). In Veneto da ieri nuovo record di nuovi contagi, 16.871, con 28 decessi. I ricoveri sono 29 in più in area non critica (1.395 totali) e 2 in più in terapia intensiva (211 totali).

Alle 07.06 di oggi 5 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.280.237 su un totale di 9.270.100 dosi consegnate (percentuale del 98,6%). Ieri in Veneto sono state 51.261 le somministrazioni, che portano il totale delle dosi a 9.277.846. Delle iniezioni fatte ieri, 42.164 sono dosi addizionali/booster, e 5.594 sono prime dosi. Ad aver completato il ciclo di due dosi sono stati 3.752.202 residenti, pari all’85,7% della popolazione.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 di presidenza del consiglio dei ministri, Commissario straordinario e ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 112.850.467. Sono 48.136.636 le persone con almeno una dose (89,13% della popolazione over 12), 46.484.456 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (86,07% della popolazione over 12) e 20.977.634 le persone che hanno fatto la terza dose (67,67% della popolazione oggetto di dose booster).

Nella foto Gianmaria Busatta, volontario della redazione del Baco, si occupa di analisi politica ed economica.

