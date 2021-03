Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi mercoledì 31 marzo per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (93 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 24 positivi in più rispetto a ieri (132 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (13 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese da ieri alle 17 sono 409 i nuovi casi, con 1 decesso e 90 i guariti. I ricoveri sono 5 in più in area non critica e 1 in meno in terapia intensiva.

In Veneto nelle ultime 24ore sono 2.317 i nuovi positivi, corrispondenti al 5,28% dei tamponi fatti. I morti sono 25 ed i ricoverati sono 45 in più in area non critica e 3 in meno in terapia intensiva. Nel punto quotidiano sulla pandemia in Veneto l’assessore Manuela Lanzarin ha spiegato che “la campagna vaccinale in Veneto sta proseguendo bene. Ieri abbiamo raggiunto il picco di 35.464 vaccinazioni fatte, 868.537 dosi somministrate e 245.316 cicli completi. Il 65,1% degli over 80 è stato vaccinato. Riusciremo ad avere un trend importante per un paio di giorni, ma poi dovremo fermarci perché non abbiamo vaccini. Da domani parte il portale con la prenotazione, si può prenotare e la prenotazione sarà riservata in una prima fase per la conclusione degli over 80 non ancora contattati i 200mila soggetti fragili e 130mila disabili”.

In Veneto alle 15.31 di oggi 31 marzo le dosi di vaccino somministrate sono 881.418, su un totale di 916.380 dosi consegnate (percentuale 96.2%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 10.018.265.

