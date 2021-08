Il dato Covid di oggi mercoledì 25 agosto per il Comune di Sona registra 2 positivi in più rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (41 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

Nel veronese i nuovi casi dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina sono 132, con 2 decessi. I ricoverati sono 1 in più in area non critica (56 totali) e 3 in meno in terapia intensiva (11 totali).

In Veneto si registrano 847 da ieri, con 5 decessi. I ricoverati sono 9 in meno in area non critica (179 totali) e 6 in meno in terapia intensiva (45 totali). Nel punto sulla pandemia di oggi il presidente Zaia ha spiegato che “a Rovigo abbiamo in terapia intensiva un 32enne, un 57enne e un 71enne tutti non vaccinati, mentre un 54 enne, non vaccinato e senza patologie è morto. Abbiamo dato disposizione ai centri vaccinali di vaccinare chiunque si presenti. In questa fase evitiamo di essere burocrati: le dosi ci sono. Sul Green pass le decisioni sono governative dettate da linee guida del Cts e dell’Iss. È inevitabile che questa forma di certificazione ci accompagnerà ancora. Siamo passati dalla modalità francese, con obbligo stretto, a una ‘sartoriale’ italiana dove si è deciso che per alcune forme di vita di comunità ci voglia il Green pass. È chiaro che se si vede la questione dalla parte di chi non ce l’ha con la necessità del tampone diventa problematica, ma se spostiamo l’osservatorio e guardiamo l’80% delle persone vaccinate queste dicono ‘io mi sono tutelato, ho fatto anche un sacrificio non capisco perché devo essere io a doverci rimettere?’”.

Alle 6.12 di oggi 25 agosto le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 6.120.617 su un totale di 6.641.278 dosi consegnate (percentuale del 92,2%). L’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Veneto è di 18.161. Di queste 125 sono monodose. A questo ritmo ci vorrebbero 1 mese e 23 giorni per coprire in Veneto l’80% della popolazione vaccinabile. L’obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 17 ottobre prossimo.

A Verona ieri sono state somministrate 6.319 dosi di vaccino, tra Ulss9 e Azienda ospedaliera

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 75.897.416 e sono 36.686.910 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (67,93% della popolazione over 12).

