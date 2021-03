Covid: Mercoledì 24 marzo a Sona sono 83 gli attualmente positivi. Zaia: “Se venerdì torniamo arancioni riapriamo le scuole”

Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi mercoledì 24 marzo per il Comune di Sona registra 7 positivi in più rispetto a ieri (83 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. (Nella foto Massimo Bolzonella, volontario della redazione del Baco, si occupa di musica e cultura).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 9 positivi in meno rispetto a ieri (103 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 9 positivi in più rispetto a ieri (75 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registrano 9 positivi in meno rispetto a ieri (82 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registrano 6 positivi in meno rispetto a ieri (75 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 11 positivi in più rispetto a ieri (101 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 2 (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 58 positivi in più rispetto a ieri (1.168 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 4 rispetto a ieri (61 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina sono 308 i nuovi casi, con 51 guariti e 3 decessi. I ricoverati sono 1 in meno in area non critica e 1 in più in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi positivi dalle 17 di ieri sono 1514, con 9 decessi. Durante il punto quotidiano sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia, parlando di scuola, ha spiegato che “se venerdì il Veneto tornerà in fascia arancione, le scuole potranno aprire, dai nidi alle elementari, anche se solo per i tre giorni prima delle vacanze di Pasqua. Il timore è che poi i dati non riprendano a salire costringendo la regione ad altre due settimane in rosso se l’RT dovesse superare di nuovo quota 1,25”.

