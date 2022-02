Covid. Mercoledì 2 febbraio a Sona 4 positivi in meno. Zaia: “Immunità di gregge raggiunta, concentriamoci solo sui positivi sintomatici”

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi mercoledì 2 febbraio per il Comune di Sona registra 1 ricoverato in meno rispetto a ieri (5 complessivi). I positivi sono 4 in meno (536 casi complessivi).

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano 29 positivi in più (594 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano (594 casi complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi i ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano 12 positivi in più (411 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano (411 casi complessivi). A Pescantina oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano 5 positivi in meno (486 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano (486 casi complessivi). A Sommacampagna oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi). Si registrano 8 positivi in meno (426 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (3 complessivi). Si registrano (426 casi complessivi). A Valeggio sul Mincio i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (5 complessivi). Si registrano 2 positivi in più (488 casi complessivi).

i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (5 complessivi). Si registrano (488 casi complessivi). A Villafranca oggi i ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi). Si registrano 34 positivi in più (819 casi complessivi)

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (3 complessivi). Si registrano (819 casi complessivi) A Verona città oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 9 rispetto a ieri (40 complessivi). Si registrano 205 positivi in più (5.749 casi complessivi).

Nel veronese nelle 24ore prosegue il calo degli attualmente positivi. I nuovi casi da ieri sono 2.503, che portano il numero degli attuali contagiati sono la soglia dei 50mila, con 5 decessi. I ricoveri in area non critica sono 7 in meno (371 totali) e quelli in terapia intensiva sono 2 in più (40 totali).

In Veneto da ieri sono 14.190 i nuovi casi e 206.908 gli attualmente positivi, con 30 decessi. I ricoveri sono 35 in meno in area non critica (1.804 totali) e 2 in meno in terapia intensiva (168 totali). Nel punto sulla pandemia di oggi il presidente del Veneto Zaia, fresco reduce dalle elezioni del Presidente della Repubblica, ha spiegato che “i dati indicano che c’è un allentamento delle curve, l’Rt è 1 e l’occupazione in area medica è a 26%, ed il tasso di occupazione terapie intensive al 17%. Siamo davanti a un calo dei ricoveri nonostante la mole dei positivi e questo conferma la grande mano che ci stanno dando i vaccini e che chi finisce in terapia intensiva è sempre di più un non vaccinato. Ma se diamo per scontato che il Covid non ci lascerà e che dovremo conviverci, vanno cambiate le regole perché ormai abbiamo raggiunto l’immunità di gregge. Inoltre, la terza dose con positività, dà ulteriore protezione e il contagiato è asintomatico o ha sintomi molto lievi. Dovremmo quindi concentrarci solo sui positivi sintomatici. Le scuole devono restare in presenza, a casa vadano solo i positivi”.

Alle 06.19 di oggi 2 febbraio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.246.052. A Verona ieri sono state inoculate 6.232 dosi, per un totale di 1.936.632 dosi da inizio campagna vaccinale. Nel veronese l’81,3% delle persone ha ricevuto almeno una dose mentre il 53,3% anche la terza dose.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 128.758.201 Sono 49.039.688 le persone con almeno una dose (90,80% della popolazione over 12), 47.414.608 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (87,79% della popolazione over 12) e 33.842.101 le persone che hanno fatto la terza dose (79,59% della popolazione oggetto di dose booster).