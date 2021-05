Nel giorno in cui il coprifuoco si sposta alle 23, il dato Covid di oggi mercoledì 19 maggio per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (29 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 2 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (59 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (16 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registrano 4 positivi in meno rispetto a ieri (37 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (30 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (16 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 20 positivi in meno rispetto a ieri (659 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (32 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina si sono registrati 49 nuovi casi, con 55 negativizzazioni e 0 decessi. I ricoverati negli ospedali veronesi sono 10 in meno.

In Veneto da ieri sono stati individuati 333 positivi, con un’incidenza sui tamponi fatti dello 0,96%. I ricoverati sono 17 in meno in area non critica e 1 in meno in terapia intensiva, con 8 morti. Nel corso del punto sulla pandemia il presidente Zaia ha spiegato che “le vaccinazioni in Veneto stanno dando ottimi risultati; nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatte 25.797. Gli over 80 sono vaccinati al 98%, gli over 70 al 86%, la fascia 60-69 al 78% tra vaccinati e prenotati, i cinquantenni al 66% tra vaccinati e prenotati, i quarantenni al 45%. A giorni apriremo alle vaccinazioni libere, per ogni fascia di età: Stiamo dando precedenza agli over 40, per ora, ma se questi non si prenotano, apriamo agli altri. Da oggi il coprifuoco inizia dalle ore 23 e fino a quell’ora bar e ristoranti restano aperti. Se continueremo a comportarci bene, potremo diventare bianchi dal 7 giugno, perché ci vogliono tre settimane sotto i parametri. E allora il coprifuoco sparirà”.

Alle 10.29 di oggi 19 maggio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 2.364.668 su un totale di 2.439.860 dosi consegnate (percentuale 96,9%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 28.382.984.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.