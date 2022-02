Covid. Mercoledì 16 febbraio a Sona 31 positivi in meno. Zaia: “Pandemia in completa remissione”

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi mercoledì 16 febbraio per il Comune di Sona registra 1 ricoverato in meno rispetto a ieri (1 complessivi). I positivi sono 31 in meno (208 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (5 complessivi). Si registrano 28 positivi in meno (215 casi complessivi).

Nel veronese nelle ultime 24 ore si sono registrati 864 nuovi casi ma il numero degli attualmente positivi scende a 18.354, con 7 decessi. I ricoveri sono 22 in meno in area non critica e 2 in meno in terapia intensiva.

In Veneto da ieri si registrano 5.181 nuovi casi, con 30 decessi. I ricoveri sono 13 in meno in area non critica e 5 in meno in terapia intensiva. Nel corso del punto sulla pandemia di oggi il presidente del Veneto Zaia ha ricordato che “lunedì saranno due anni dall’inizio della pandemia in Veneto, segnata dalla prima morte per covid-19. Ci sono voluti due anni, ma senza vaccini e farmaci i farmaci sarebbero stati molti di più. La curva in remissione della pandemia – ha proseguito Zaia – è data dai molti vaccinati e dai molti guariti. Le aree non critiche degli ospedali sono al 15,6% e le terapie intensive sarebbe addirittura da zona bianca, essendo al 6,2%. In sette giorni prevediamo di dimezzare i ricoverati in area non critica. I non vaccinati over 50 in età lavorativa sono 131mila, dei quali 54mila circa guariti, quindi circa 80mila persone in Veneto devono vaccinarsi per poter lavorare”.

Alle 06.25 di oggi 16 febbraio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.700.958.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 132.474.790 Sono 49.212.974 le persone con almeno una dose (91,12% della popolazione over 12), 47.917.549 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (88,72% della popolazione over 12) e 36.431.086 le persone che hanno fatto la terza dose (85,68% della popolazione oggetto di dose booster).