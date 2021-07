Il dato Covid di oggi mercoledì 14 luglio per il Comune di Sona registra 3 positivi in più rispetto a ieri (11 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (29 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (29 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Castelnuovo del Garda oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (9 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (9 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Pescantina oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (22 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (22 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Sommacampagna oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (8 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono stabili rispetto a ieri (1 complessivo)

oggi si registra rispetto a ieri (8 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivo) A Valeggio sul Mincio oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (3 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (3 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Verona città oggi si registrano 35 positivi in più rispetto a ieri (307casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (5 complessivi).

Nel veronese sono 94 i nuovi positivi da ieri, con 1 decesso. I ricoveri sono 2 in più in area non critica (16 totali) e stabili in terapia intensiva (5 totali). I quattro pazienti in rianimazione a Borgo Trento hanno un’età di 50, 51, 58 e 75 anni. Tutte persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale, ammalatisi la settimana scorsa si sono aggravati in questi ultimi giorni.

In Veneto sono 261 i nuovi casi, con 1 decesso. I ricoveri sono stabili a 233 in area non critica e 16 in terapia intensiva. Nel corso del punto di oggi sulla pandemia il presidente Zaia ha spiegato che “in Veneto non abbiamo parametri da zona gialla: il parametro è l’ospedalizzazione e noi siamo a zero. Va incentivata la campagna dei tamponi ma va anche ritarato il parametro dell’incidenza”. Parlando di vaccini Zaia ha poi spiegato che “abbiamo 276 mila posti liberi fino all’8 settembre, sono tutte prime dosi, a disposizione soprattutto dei giovani, e di chi vuole mettersi in sicurezza prima dell’anno scolastico. I ragazzi sono i più interessati dalla variante Delta, giustamente frequentano i coetanei, gli assembramenti sono involontari. Noi diciamo loro di mettere la mascherina, ma soprattutto adesso hanno l’opportunità della vaccinazione”.

Alle 6.12 di oggi 14 luglio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 4.743.276 su un totale di 5.199.600 dosi consegnate (percentuale del 91,2%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 58.789.899 e sono 24.801.699 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (45,92% della popolazione over 12).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.