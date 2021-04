Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi mercoledì 14 aprile per il Comune di Sona registra 16 positivi in più rispetto a ieri (85 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 5 rispetto a ieri (8 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 11 positivi in meno rispetto a ieri (88 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri diminuiscono di 3 (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 3 positivi in meno rispetto a ieri (45 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (60 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale diminuiscono di 1 rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (52 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (58 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 62 positivi in più rispetto a ieri (1.017 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 19 rispetto a ieri (72 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 199 i nuovi casi da ieri alle 17, con i casi attualmente positivi che calano ed i guariti che sono 223, con 3 decessi. I ricoverati in area non critica calano di 16, mentre quelli in terapia intensiva calano di 2.

In Veneto si registrano 670 nuovi casi ed i positivi attuali scendono di 409 rispetto a ieri pomeriggio, con 10 decessi. I guariti sono 1.069. Durante il punto sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “abbiamo ancora 2.013 persone in ospedale, ma la situazione sta migliorando. Meno positivi e meno ricoverati. Le terapie intensive erano in controtendenza rispetto all’autunno, adesso i dati sono migliorati. Abbiamo un’inversione di tendenza del virus, anche a Verona che era la provincia più atipica e dove la seconda infezione non calava e anche nella terza ondata è stata l’ultima provincia a calare. Ora dobbiamo prepararci alle riaperture. Noi abbiamo numeri da zona gialla, ad oggi, ma è pur vero che un percorso dobbiamo farlo tutti assieme tutta Italia. Ci sono regioni che hanno più difficoltà. Per quanto riguarda le vaccinazioni in Veneto – ha aggiunto Zaia – ci sono ancora difficoltà. Gli over 80 saranno completati entro la settimana, ma ci sarà qualcuno che resta fuori e ci saranno annunci di accessi agevolati per loro. Altro problema: alcuni interpellati non rispondono, li stiamo cercando, magari si tratta di errori nelle liste. Faccio un appello a chi ha più di 80 anni, di stare attenti alle comunicazioni ufficiali, e se non siete ancora riusciti a prenotare, usate il sito della vostra Ulss”.

Nel frattempo, secondo l’indice calcolato da YouTrend la situazione delle somministrazioni dei vaccini in Italia vede in testa la Provincia di Bolzano e il Veneto, ultime Sicilia e Calabria.

Alle 16.42 di oggi 14 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.214.189, su un totale di 1.265.870 dosi consegnate (percentuale 95,9%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 13.715.713.

