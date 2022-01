Covid. Mercoledì 12 gennaio a Sona i ricoverati rimangono 2. In Veneto calano i ricoveri

Il dato Covid elaborato dall’ULSS 9 di oggi mercoledì 12 gennaio per il Comune di Sona registra un numero di ricoverati in ospedale invariato rispetto a ieri (2 complessivi). I positivi sono 39 in più (815 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (14 complessivi). Si registrano 47 positivi in più (1.133 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (14 complessivi). Si registrano (1.133 casi complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Si registra 55 positivi in più (619 casi complessivi) .

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). Si registra (619 casi complessivi) A Pescantina oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano 82 positivi in più (926 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano (926 casi complessivi). A Sommacampagna oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano 33 positivi in più (672 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano (672 casi complessivi). A Valeggio sul Mincio oggi i ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano 31 positivi in più (790 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano (790 casi complessivi). A Verona città oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (54 complessivi). Si registrano 775 positivi in più (9.543 casi complessivi).

Nel veronese sono 4.277 i nuovi positivi nelle 24ore, per un totale di 43.590 attualmente positivi, con 1 decesso. I ricoveri sono 6 in meno in area non critica (306 totali) e stabili a 36 in terapia intensiva. In Veneto da ieri sono 19.811 i nuovi casi, per un totale di 215.195 attualmente positivi, con 9 i decessi. I ricoveri sono 114 in meno in area non critica (1.556 totali) e 5 in meno in terapia intensiva (201 totali).

Alle 07.23 di oggi 12 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.608.695. Ieri in Veneto sono state 49.714 le inoculazioni, di cui 3.628 prime dosi e 42.055 terze dosi. Al momento l’88,2% dei veneti con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino o ha una prenotazione. Sale al 24,4% la percentuale dei bimbi tra i 5 e gli 11 anni con almeno una dose o una prenotazione. Ieri a Verona eseguite 8.282 dosi, per un totale di 1.762.330.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 117.019.459. Sono 48.384.370 le persone con almeno una dose (89,58% della popolazione over 12), 46.724.168 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (86,51% della popolazione over 12) e 24.314.983 le persone che hanno fatto la terza dose (61,50% della popolazione oggetto di dose booster).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.