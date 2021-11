Il dato Covid di oggi mercoledì 10 novembre per il Comune di Sona registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (14 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivo).

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (29 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivo).

Nel veronese sono 150 i nuovi casi e 88 i negativizzati virologici nelle ultime 24ore, con 1 decesso. I ricoverati restano stabili a 46 in area non critica e a 13 in terapia intensiva.

In Veneto da ieri sono 931 i nuovi positivi, con gli attualmente positivi che salgono a 13.609. I ricoveri sono 11 in più rispetto a ieri. Nel corso del punto sulla pandemia di oggi il presidente Luca Zaia ha spiegato che “se faccio il confronto da un anno all’altro vedo che il 10 novembre 2020 facevamo 50mila tamponi, oggi 84mila, con un’incidenza allora del 5,47% e oggi dell’1,1%, i positivi erano 2763 oggi 931, in terapia intensiva erano 210 e oggi 57, i ricoverati erano 1700 e oggi 273. Serve continuare con le precauzioni, mascherine e altro. C’è un 15% di popolazione che per vari motivi non può vaccinarsi e va tutelata: Chi va a manifestare in piazza può farlo, ma almeno prenda precauzioni. Non buttiamo via tutto il lavoro fatto finora. La gente mi chiede se torneremo al lockdown: con questi dati no, ma non dimentichiamo che il rischio di cambiare colore è sempre dietro l’angolo”.

Alle 06.11 di oggi 10 novembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 7.351.928 su un totale di 8.087.581 dosi consegnate (percentuale del 90,9%). Ieri in Veneto sono state somministrate 14.248 dosi, delle quali un migliaio prime dosi e quasi novemila terze dosi (o dosi «booster»). Sale all’82,3% la percentuale di popolazione veneta over 12 che ha completato il ciclo vaccinale, mentre ha superato il 3% della popolazione totale il numero di persone che hanno ricevuto la terza dose.

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 91.294.812. Sono 46.784.051 le persone con almeno una dose (86,62% della popolazione over 12) e 45.243.732 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (83,77% della popolazione over 12).

