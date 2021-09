Il dato Covid di oggi martedì 7 settembre per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (40 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registra rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 6 positivi in meno rispetto a ieri (25 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (25 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Pescantina oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (13 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (13 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Sommacampagna oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (30 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (30 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (21 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (21 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Verona città oggi si registrano 24 positivi in meno rispetto a ieri (302 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (11 complessivi).

Nel veronese sono 92 i nuovi casi dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina, con 2 morti. I ricoverati sono 4 in più in area non critica (53 totali) e stabili a 12 in terapia intensiva. In Veneto si registrano 583 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 3 morti. Gli attualmente positivi calano di 175. I ricoverati sono 4 in più in area non critica (209 totali) e 1 in meno in terapia intensiva (46 totali).

Alle 6.27 di oggi 7 settembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 6.415.385 su un totale di 7.091.644 dosi consegnate (percentuale del 90,5%).

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 79.449.605 e sono 38.894.060 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (72,01% della popolazione over 12). L’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Italia è di 275.986. Di queste 1.710 sono monodose. A questo ritmo ci vorrebbero 17 giorni per coprire l’80% della popolazione vaccinabile. L’obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 24 settembre 2021 in linea con le previsioni del governo per fine settembre.

“Oggi è un bel giorno perché abbiamo appena raggiunto e di poco superato l’80% delle prime inoculazioni: è un traguardo importante perché ci dice che per fine settembre raggiungeremo 80% di platea interamente vaccinata, ovvero 43milioni e 200mila cittadini dai 12 anni in su che completeranno la scheda vaccinale”. Lo ha dichiarato il commissario per l’emergenza Covid Figliuolo in visita all’hub vaccinale Amazon a Passo Corese.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.