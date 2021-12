Dopo tre giorni senza dati, il dato Covid elaborato dall’ULSS9 di oggi martedì 7 dicembre per il Comune di Sona registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (91 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivo).

Elaborazioni per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (72 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Nel veronese sono 468 i nuovi casi in 24 ore, con 2 decessi. I positivi attuali sono 4.740. I ricoveri sono 7 in più in area non critica (87 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (14 totali). In Veneto da ieri si contano 2.960 nuovi casi, con 9 decessi. I ricoverati sono 5 in più (705 totali).

Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto di oggi il presidente Zaia ha spiegato che “è verosimile che la prossima settimana il Veneto sarà ancora bianca, mentre a Natale probabilmente sarà in zona gialla. Questo è il segno che il virus, pur placcato dalla vaccinazione, ci sta nuovamente mettendo sotto pressione. Riusciamo a gestire la situazione, per ora, il limite è l’occupazione dei reparti in area non critica. Zona gialla vuol dire uso della mascherina all’aperto, mentre per i posti a sedere nei ristoranti si bypassa con il super green pass. Ci stiamo attivando per la riapertura dei Covid hospital, in via preventiva”.

Alle 6.35 di oggi 7 dicembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 8.042.407 su un totale di 8.543.589 dosi consegnate (percentuale del 94,1%). Ieri in Veneto sono state somministrate 33.245 dosi: di queste 29.883 le terze dosi, 2.297 le prime dosi e 1.065 i cicli completi. A Verona inoculate 5.357 dosi.

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 99.255.774. Sono 47.434.836 le persone con almeno una dose (87,83% della popolazione over 12), 45.809.339 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (84,82% della popolazione over 12) e 9.135.126 le persone che hanno fatto la terza dose (44,46% della popolazione oggetto di dose booster).

