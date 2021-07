Il dato Covid di oggi martedì 6 luglio per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (2 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (11 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registrano rispetto a ieri (11 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Castelnuovo del Garda oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (5 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (5 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Pescantina oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (2 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (2 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Sommacampagna oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (5 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (5 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Valeggio sul Mincio oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (1 caso complessivo). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (1 caso complessivo). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Verona città oggi si registrano 26 positivi in più rispetto a ieri (113 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

Nel veronese dalle 8 di ieri alle 8 di oggi sono 43 i nuovi casi, con i primi casi accertati di variante Delta. Sono però ancora 0 i decessi, come accade da 4 giorni, e calano di 1 i ricoveri negli ospedali. Oggi sono complessivamente 11 in area non critica e 1 in terapia intensiva.

In Veneto sono 97 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, con 0 decessi. L’incidenza dei postivi sui tamponi è dello 0,38%. Il numero dei ricoverati scende di due unità: sono 2 in meno in area non critica (complessivamente 249) e invariati in terapia intensiva (complessivamente 13).

Nel punto odierno sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha affrontato ancora il tema della riapertura delle scuole in autunno, dopo che ieri aveva suscitato un forte dibattito la sua dichiarata intenzione di riaprire a fine settembre per favorire il turismo. Oggi Zaia ha fatto un deciso dietrofront sul tema, spiegando che “abbiamo ascoltato tutte le richieste e abbiamo lavorato sulla data del 20 settembre come possibile riapertura delle scuole. Ma alla fine non ci è stata data la rassicurazione di avere le scuole aperte anche a lezioni non partite, ovvero con centri estivi, quindi abbiamo dovuto rivedere la data. Fino a ieri l’idea era 13 settembre primo ciclo e il 16 settembre il secondo ciclo, ma alla fine la decisione della giunta regionale è che primo e secondo ciclo aprono il 13 settembre e chiudono l’8 giugno. Vacanze di Natale dal 24 dicembre con rientro il 10 gennaio”.

Alle 6.09 di oggi 6 luglio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 4.407.583 su un totale di 4.959.355 dosi consegnate (percentuale del 88,9%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 54.371.521 e sono 21.203.897 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (39,26% della popolazione over 12). Nella foto di Mario Pachera il centro vaccinale di Bussolengo.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.