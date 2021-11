Il dato Covid elaborato dall’ULSS9 di oggi martedì 30 novembre per il Comune di Sona registra 5 positivi in meno rispetto a ieri (63 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (67 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 10 positivi in più rispetto a ieri (40 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

A Pescantina oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (73 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

A Sommacampagna oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (17 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (56 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

A Verona città oggi si registrano 15 positivi in meno rispetto a ieri (653 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (10 complessivi).

Nel veronese sono 326 i nuovi casi in 24 ore, con 1 decesso. I positivi attuali sono 3.669, 132 in più di ieri. I ricoverati sono 6 in più in area non critica (70 totali) e 4 in più in terapia intensiva (16 totali). In Veneto da ieri si registrano 2.362 nuovi casi, con 10 decessi. I ricoverati sono 40 in più in area non critica (553 totali) e 7 in più in terapia intensiva (105 totali).

Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto il presidente Luca Zaia ha spiegato che “da oggi l’accesso alle prime dosi è libero, ci sarà magari un po’ di tensione da un punto di vista organizzativo, ma la prima dose è la prima tappa. Da questo istante, coloro che hanno ricevuto la prenotazione per la terza dose, ma l’hanno fatta quando era a sei mesi, ma potrebbero anticipare, verranno raggiunti da una mail tra oggi e domani e potranno dal link di quella mail modificare in sicurezza la nuova data di vaccinazione. Tutti gli altri che si prenotano da oggi, avranno nella mail di prenotazione un nuovo elemento, un link in cui è possibile cambiare la data di prenotazione senza perdere il posto. A causa del Covid – ha proseguito Zaia -sono 500mila le prestazioni non evase. Questo perché il covid fa male anche a chi non ha il covid. Per questo ci appelliamo alla cittadinanza affinché ci si protegga con i vaccini. Inoltre, invito a usare la mascherina in maniera ossessiva, non possiamo permetterci di mandare al collasso la sanità”.

Alle 06.12 di oggi 30 novembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 7.728.995 su un totale di 8.249.975 dosi consegnate (percentuale del 93,7%). Forte crescita del numero di vaccinazioni nella giornata di ieri in Veneto: 31.853 dosi, di cui 2.150 prime dosi, 1.525 cicli completi e 28.178 terze dosi. A Verona le dosi somministrate ieri sono state 6.392 per un totale di 1.452.619. Della popolazione vaccinabile, sopra i 12 anni, l’85,8% ha avuto almeno la prima dose, l’84% ha completato il ciclo e il 10,8% ha avuto anche la terza dose.

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 95.984.088. Sono 47.197.158 le persone con almeno una dose (87,39% della popolazione over 12), 45.665.711 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (84,55% della popolazione over 12) e 6.237.051 le persone che hanno fatto la terza dose (43,52% della popolazione oggetto di dose booster).

