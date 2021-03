Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi martedì 30 marzo per il Comune di Sona registra 12 positivi in più rispetto a ieri (93 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 9 positivi in meno rispetto a ieri (108 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (13 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 118 i nuovi casi dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina, con 105 guariti e nessun decesso. I ricoverati sono tre in più di ieri.

In Veneto da ieri sono 52 i morti nelle ultime 24 ore, con 1.130 nuovi positivi. I ricoverati sono 16 in più in area non critica e 7 in più in terapia intensiva. Nel punto odierno sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “eri abbiamo fatto 31.277 vaccinazioni. Per qualche giorno lasceremo ancora liberi gli accompagnatori di vaccinarsi insieme agli over 80enni, poi da giovedì si dovranno prenotare tutti. Mancano ancora da vaccinare 130mila over 80, 200mila superfragili e 130mila disabili arrivati tramite l’Inps: le prenotazioni sono aperte solo per queste categorie per chiudere il rischio dei più fragili. Nel frattempo, i medici di base vaccineranno la fascia 65-79, nella speranza che arrivino i vaccini. Ho chiesto ai direttori – ha indicato Zaia – che ogni Ulss dalla prossima settimana abbia un punto vaccinale aperto fino a mezzanotte”.

Sul tema dei vaccini è intervenuta anche l’assessore Lazzarin che ha spiegato che “da giovedì 1 aprile si può prenotare il vaccino anche in farmacia, l’accordo è stato firmato con un corrispettivo per ogni prenotazione che va dai 2 ai 3 euro a carico del sistema sanitario”.

In Veneto alle 15.31 di oggi 30 marzo le dosi di vaccino somministrate sono 832.439 su un totale di 916.380 dosi consegnate (percentuale 90,08%).

