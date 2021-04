Il dato Covid di oggi martedì 27 aprile per il Comune di Sona registra 5 positivi in meno rispetto a ieri (57 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 6 positivi in più rispetto a ieri (80 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (80 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (30 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (30 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Pescantina oggi si registrano 12 positivi in più rispetto a ieri (87 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (87 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Sommacampagna oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (62 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (62 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Verona città oggi si registrano 52 positivi in meno rispetto a ieri (1.026 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale diminuiscono di 14 rispetto a ieri (68 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 161 i nuovi casi registrati dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina, con 5 decessi e 303 guariti. I ricoverati sono 1 in più in area non critica e 1 in meno in terapia intensiva.

In Veneto dalle 17 di ieri i ricoverati sono 36 in meno, con 9 decessi. Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto di oggi il presidente Zaia, parlando di vaccini, ha spiegato che “stiamo galoppando con la macchina vaccinale, un terzo dei veneti ha ricevuto almeno una dose. Siamo sopra il milione e mezzo di inoculazioni. Ieri c’erano già 80mila sessantenni prenotati, andiamo avanti veloci perché vogliamo spingere su questa fascia per iniziare la successiva il prima possibile”. Della situazione vaccinazioni sul nostro territorio oggi ha anche parlato il sindaco Mazzi con un’intervista al Baco.

Alle 17.11 di oggi 27 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.522.304, su un totale di 1.655.130 dosi consegnate (percentuale 92,0%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 18.091.401.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.