Covid. Martedì 25 gennaio a Sona 47 positivi in meno. In Veneto crescono i ricoveri

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi martedì 25 gennaio per il Comune di Sona registra 1 ricoverato in più rispetto a ieri (4 complessivi). I positivi sono 47 in meno (685 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (6 complessivi). Si registrano 57 positivi in meno (696 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (6 complessivi). Si registrano (696 casi complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Si registrano 29 positivi in meno (474 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). Si registrano (474 casi complessivi). A Pescantina oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 2 rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano 58 positivi in meno (593 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano (593 casi complessivi). A Sommacampagna oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (5 complessivi). Si registrano 34 positivi in meno (588 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (5 complessivi). Si registrano (588 casi complessivi). A Valeggio sul Mincio oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Si registrano 35 positivi in meno (562 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). Si registrano (562 casi complessivi). A Verona città oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 10 rispetto a ieri (48 complessivi). Si registrano 538 positivi in meno (6.820casi complessivi).

Elaborazioni per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Nel veronese da ieri i ricoveri sono 23 in più in area non critica (360 totali) e 3 in più in terapia intensiva (40 totali). Anche in Veneto da ieri crescono i ricoveri, sono 125 in più in area non critica (1.830 totali) e 7 in più in terapia intensiva, con 7 decessi.

Alle 06.15 di oggi 25 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.179.900. A Verona ieri sono state inoculate 7.367 dosi, 1.876.822 da inizio campagna. Nel veronese l’80,9% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, ma per quanto riguarda i booster la copertura è ferma al 47,8% a fronte di una media regionale del 53,1%.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 124.713.311 Sono 48.795.173 le persone con almeno una dose (90,34% della popolazione over 12), 47.096.707 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (87,20% della popolazione over 12) e 30.686.697 le persone che hanno fatto la terza dose (77,61% della popolazione oggetto di dose booster).