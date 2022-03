Covid. Martedì 22 marzo a Sona 20 positivi in più. Nel veronese sono solo 4 le terapie intensive

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi martedì 22 marzo per il Comune di Sona registra un numero di ricoverati invariati (2 complessivi). I positivi sono 20 in più (123 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi non ci sono ricoverati in ospedale per Covid . Si registrano 9 positivi in più (183 casi complessivi).

A Castelnuovo del Garda oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano 13 positivi in più (90 casi complessivi).

A Pescantina oggi non ci sono ricoverati in ospedale per Covid . Si registrano 12 positivi in più (133 casi complessivi).

A Sommacampagna oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano 3 positivi in più (86 casi complessivi).

A Valeggio sul Mincio oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi). Si registrano 3 positivi in più (100 casi complessivi).

A Villafranca oggi non ci sono ricoverati in ospedale per Covid . Si registrano 3 positivi in più (203 casi complessivi)

A Verona città oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (12 complessivi). Si registrano 96 positivi in più (2.016 casi complessivi).

Nel veronese sono 1.303 i nuovi casi in 24 ore, con 1 decesso. I ricoveri sono 7 in più in area non critica (78 totali) e 2 in meno in terapia intensiva (4 totali). In Veneto da ieri sono 8.355 i nuovi casi, con 17 decessi. I ricoverati sono 27 in più in area non critica (743 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (53 totali).

Nel punto sulla pandemia in Veneto di oggi il presidente Zaia ha spiegato che “siamo entrati nella quinta ondata Covid, i nuovi positivi sono in forte crescita, ma sono convinto che la fase endemica sia iniziata. È necessario, comunque, non abbassare la guardia e proteggere coloro che sono più a rischio. L’obiettivo è quello di convivere con il virus. Stiamo ricevendo molte segnalazioni di chi ha avuto il Covid e sta vivendo gli strascichi dell’infezione per questo motivo, la Sanità veneta si sta organizzando per rispondere in maniera più performante alle persone che stanno convivendo con il long-Covid”.