Covid. Martedì 18 gennaio a Sona ricoverati invariati. In Italia il 90,02% vaccinato con almeno una dose

Il dato Covid elaborato dall’ULSS 9 di oggi martedì 18 gennaio per il Comune di Sona registra un numero di ricoverati invariato rispetto a ieri (4 complessivi). I positivi sono 95 in più (1.082 casi complessivi). Nella foto, volontari della protezione civile di Sona.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (10 complessivi). Si registrano 40 positivi in più (1.253 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (10 complessivi). Si registrano (1.253 casi complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano 54 positivi in più (745 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano (745 casi complessivi). A Pescantina oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano 41 positivi in più (1.048 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano (1.048 casi complessivi). A Sommacampagna oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (5 complessivi). Si registrano 70 positivi in più (836 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (5 complessivi). Si registrano (836 casi complessivi). A Valeggio sul Mincio oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano 84 positivi in più (946 casi complessivi).

oggi i ricoverati in ospedale rispetto a ieri (4 complessivi). Si registrano (946 casi complessivi). A Verona città oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (74 complessivi). Si registrano 566 positivi in più (11.760 casi complessivi).

Nel veronese sono 5.302 i nuovi casi in 24 ore, con 7 decessi. I ricoveri sono 4 in più in area non critica (347 totali) e stabili a 39 in terapia intensiva. In Veneto da ieri i nuovi positivi sono 25.166, con 44 decessi. I ricoveri sono 31 in più in terapia intensiva (1.797 totali) e 3 in più in terapia intensiva (208 totali).

Alle 06.12 di oggi 18 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.907.508. Ieri sono state 40.874 inoculazioni complessive in Veneto. A Verona sono state eseguite 7.607 vaccinazioni, 1.822.539 da inizio campagna vaccinale: il 42.7% della popolazione di competenza dell’ulss9 ha ricevuto la terza dose mentre sale a 80.2% la copertura con almeno una dose.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 120.895.225. Sono 48.621.474 le persone con almeno una dose (90,02% della popolazione over 12), 46.924.739 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (86,88% della popolazione over 12) e 27.475.782 le persone che hanno fatto la terza dose (69,49% della popolazione oggetto di dose booster).