Il dato Covid di oggi martedì 13 aprile per il Comune di Sona registra 7 positivi in più rispetto a ieri (69 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 9 positivi in più rispetto a ieri (99 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 7 (9 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 182 i nuovi casi da ieri alle ore 17, con 4 morti, ed i positivi attuali sono 63 in meno per effetto dei 241 guariti. Calano i ricoverati: 5 in meno in area non critica e 3 in meno in terapia intensiva.

In Veneto i nuovi positivi da ieri sono 883, il 2,47% dei tamponi fatti, con 42 morti. I ricoverati sono 30 in meno in area non critica e 16 in meno in terapia intensiva. Il presidente Zaia nel corso del punto sulla pandemia in Veneto ha spiegato che “sono 30.559 oggi i positivi. Un lieve segnale dell’inizio del calo, spero di darvi domani la buona notizia che siamo scesi sotto il minimo di marzo. Oggi sono 2.076 i ricoverati, con un calo importante. Era da un po’ che non si vedevano dati così, speriamo proseguano. E’ qualche giorno che la curva sta calando, si vede sulle terapie intensive. Sembra che la situazione abbia preso una buona piega e ci fa piacere perché significa meno cittadini che si ammalano o muoiono e meno stress per gli operatori sanitari: E poi perché possiamo cominciare ad affrontare il tema delle riaperture. Vi annuncio – ha proseguito Zaia – che se non ci sono problemi dell’ultimo momento, questa settimana chiudiamo con gli over 80, almeno con la prima dose. Poi aggrediremo la fascia degli ultra settantenni: ci manca circa il 57% da vaccinare. Se avessimo i vaccini, per metà maggio finiremmo gli ultra sessantenni”.

Alle 17,12 di oggi 13 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.200.272, su un totale di 1.265.870 dosi consegnate (percentuale 94.8%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 13.377.145.

