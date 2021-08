Il dato Covid di oggi martedì 10 agosto per il Comune di Sona registra 4 positivi in più rispetto a ieri (52 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi).

Da oggi anche in Veneto i tamponi diventano a pagamento, tranne in alcuni casi. Leggi tutto qui.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 11 positivi in meno rispetto a ieri (52 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi)

Nel veronese dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina si registrano 125 nuovi casi, con 0 decessi. I ricoverati sono complessivamente 53 in area non critica e 5 in terapia intensiva. In Veneto i nuovi positivi da ieri sono 604. I ricoverati sono complessivamente 229 di cui 206 in area non critica e 23 in terapia intensiva.

A fare oggi il punto sulla situazione della pandemia nel veronese è stato il direttore generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi. Parlando di tamponi, che da oggi non sono più gratuiti, Girardi ha spiegato che “ieri ne abbiamo fatti 10mila, il tampone era diventato uno strumento per avere una vita sociale. Da stamattina i centri tamponi erano deserti invece. Il tampone resta gratis se prescritto dal medico o per determinate categorie, ma si paga se ha uno scopo ‘commerciale’”. Sul tema dei ricoveri, il direttore generale dell’Ulss 9 ha quindi indicato che “su 121 nuovi casi di ieri, il 50% sono fra i 10 e i 29 anni. 58 persone affette da covid-19 ricoverate, delle quali 5 in terapia intensiva. Di questi, 9 hanno completato il vaccino, una sola persona vaccinata è in terapia intensiva, aveva diverse patologie pregresse. Sono tutti ultra 65enni. I ricoverati in media hanno fra i 40 e i 60 anni”. Girardi ha anche ricordato, parlando di vaccini, che “in Veneto ha completato il ciclo di vaccinazione oltre il 62% della popolazione. Il vaccino sta salvando il sistema sanitario: non abbiamo i ricoverati e i morti delle passate ondate. Il vaccino sta salvando le fasce di età più alte”.

Alle 6.11 di oggi 10 agosto le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 5.833.205 su un totale di 5.985.185 dosi consegnate (percentuale del 97,5%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 72.157.027 e sono 34.712.353 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (64,27% della popolazione over 12).

