Covid. Martedì 1 febbraio a Sona 14 positivi in meno. Nel veronese e in Veneto forte calo degli attualmente positivi

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi martedì 1 febbraio per il Comune di Sona registra un numero di ricoverati invariato rispetto a ieri (6 complessivi). I positivi sono 14 in meno (540 casi complessivi).

Elaborazione grafica per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Si registrano 13 positivi in meno (565 casi complessivi).

Nel veronese sono 3.249 i nuovi positivi nelle 24ore, ma cala di quasi settemila il numero complessivo degli attualmente positivi, che ora sono 50.602, con 9 decessi. I ricoveri sono 9 in più in area non critica (378 totali) e stabili a 38 in terapia intensiva. In Veneto da ieri sono 16.045 i nuovi casi, ma anche a livello regionale si registra un forte calo degli attualmente positivi: 31mila in meno nelle 24ore. I decessi da ieri sono 41. I ricoverati sono 43 in più in area non critica (1.839 totali) e 10 in meno in terapia intensiva (170 totali).

Alle 06.29 di oggi 1 febbraio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 10.246.052. Oggi abbiamo pubblicato il dato delle vaccinazioni in ciascuno dei 98 Comuni della provincia veronese.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 128.318.811 Sono 49.010.104 le persone con almeno una dose (90,74% della popolazione over 12), 47.369.901 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (87,71% della popolazione over 12) e 33.512.079 le persone che hanno fatto la terza dose (78,82% della popolazione oggetto di dose booster).

