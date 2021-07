Il dato Covid di oggi lunedì 5 luglio per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (2 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (9 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (9 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Castelnuovo del Garda oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (4 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (4 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Pescantina oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (1 caso complessivo). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (1 caso complessivo). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Sommacampagna oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (5 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (5 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Valeggio sul Mincio oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (1 caso complessivo). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (1 caso complessivo). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Verona città oggi si registrano un numero di positivi invariato rispetto a ieri (87 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

Nel veronese dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina sono 17 i nuovi casi, con 0 decessi. I ricoverati sono 1 in meno in area non critica (13 complessivi) e stabili a 1 in terapia intensiva. In Veneto i nuovi positivi da ieri sono 45, con 0 decessi. Nel corso del punto di oggi sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “sui vaccini i numeri sono buoni, forse domani riusciamo ad aprire nuove date dal 4 agosto in poi. Molti hanno deciso di non fare il vaccino per farlo in autunno, ma sbagliano, perché la carica anticorpale dura un anno”.

Zaia, parlando poi dell’autunno, del prossimo anno scolastico e della richiesta pervenuta dai sindaci del litorale veneto per incentivare il turismo, ha spiegato che “abbiamo già una delibera pronta per spostare la data dell’inizio delle lezioni. Stiamo facendo le ultime verifiche per individuare il giorno di inizio scuola, sicuramente andrà verso fine settembre. A livello scolastico regionale è stata prevista la possibilità di entrare comunque negli istituti per attività, corsi, di recupero, attività prima dell’inizio delle lezioni. Comunque a brevissimo daremo la data di inizio ufficiale”.

Alle 6.07 di oggi 5 luglio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 4.352.702 su un totale di 4.813.901 dosi consegnate (percentuale del 90,4%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 53.601.939 e sono 20.097.184 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (37,21% della popolazione over 12).

