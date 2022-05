Covid. Lunedì 30 maggio a Sona 8 positivi in meno. Nel veronese gli attualmente positivi sono solo 3.531

Il dato Covid elaborato dall’Ulss 9 di oggi lunedì 30 maggio per il Comune di Sona riporta che i ricoverati in ospedale rimangono invariati (1 complessivi). Oggi si registrano 8 positivi in meno (54 casi complessivi).

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo non ci sono ricoverati in ospedale per Covid. Oggi si registrano 7 positivi in meno (62 casi complessivi).

Oggi si registrano (62 casi complessivi). A Castelnuovo del Garda non ci sono ricoverati in ospedale per Covid. Oggi si registra 1 positivo in meno (29 casi complessivi).

Oggi si registra (29 casi complessivi). A Pescantina non ci sono ricoverati in ospedale per Covid. Oggi si registrano 3 positivi in meno (64 casi complessivi).

Oggi si registrano (64 casi complessivi). A Sommacampagna non ci sono ricoverati in ospedale per Covid. Oggi si registrano 6 positivi in meno (40 casi complessivi).

Oggi si registrano (40 casi complessivi). A Valeggio sul Mincio non ci sono ricoverati in ospedale per Covid. Oggi si registrano 9 positivi in più (54 casi complessivi).

Oggi si registrano (54 casi complessivi). A Villafranca i ricoverati in ospedale rimangono invariati (2 complessivi). Oggi si registrano 11 positivi in più (113 casi complessivi)

i ricoverati in ospedale (2 complessivi). Oggi si registrano (113 casi complessivi) A Verona città i ricoverati in ospedale rimangono invariati (13 complessivi). Oggi si registrano 11 positivi in meno (776 casi complessivi).

Nel veronese si registrano 46 nuovi casi nelle 24ore, con gli attuali positivi che scendono a 3.531 e con 0 decessi. I ricoveri sono 4 in meno in area non critica (77 totali) e 2 in meno in terapia intensiva (5 totali). In Veneto da ieri 0 decessi e 8 ricoveri in meno.