Il dato Covid di oggi lunedì 3 maggio per il Comune di Sona registra 3 positivi in meno rispetto a ieri (67 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 6 positivi in meno rispetto a ieri (84 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 27 i nuovi casi di positività dalle ore 17 di ieri, con nessun decesso. I ricoverati sono 4 in più in area non critica e 1 in più in terapia intensiva.

In Veneto da ieri sono 364 le persone positive, pari al 3,82% dei tamponi eseguiti. I ricoverati sono 1 in meno in area non critica e 1 in più in terapia intensiva, con 4 morti. Nel corso del punto quotidiano sulla pandemia il presidente Zaia ha spiegato che “la curva dell’infezione è in calo, da giorni, ma non in un modo così importante soprattutto nelle terapie intensive. La buona stagione, ci dicono gli esperti, dovrebbe aiutarci, ma non è il salvacondotto per non portare più la mascherina o igienizzarsi le mani né soprattutto fare assembramenti”. Zaia ha poi parlato di vaccini: “Abbiamo fatto 37mila vaccini nelle ultime 24 ore, abbondantemente sopra il target, in assoluto i migliori in Italia. Abbiamo toccato 1 milione 750mila dosi somministrate da inizio della campagna vaccinale. Il magazzino di oggi è di 275mila dosi, possiamo arrivare fino a 50mila dosi al giorno, questa settimana diamo fondo alle scorte. Faccio appello alla categoria 60-69 a prenotarsi, i posti ci sono, se non arriviamo a 40-45 mila dosi al giorno con questa categoria dovremmo aprire ai 50enni”.

Alle 17.11 di oggi 3 maggio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.761.833, su un totale di 2.020.080 dosi consegnate (percentuale 87,2%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 20.885.469.

