Covid. Lunedì 3 gennaio a Sona 12 positivi in meno. Zaia: “Per almeno due settimane niente zona arancione in Veneto, poi vedremo”

Il dato Covid elaborato dall’ULSS9 di oggi lunedì 3 gennaio per il Comune di Sona registra 12 positivi in meno rispetto a ieri (289 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 29 positivi in più rispetto a ieri (543 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

Nel veronese sono 1.102 i nuovi casi in 24 ore, con 2 decessi. I ricoveri sono 15 in più in area non critica (197 totali) e 2 in più in terapia intensiva (30 totali).

In Veneto da ieri i nuovi casi sono 6.468 nuovi casi, con 49.798 tamponi eseguiti, con 9 decessi. I ricoveri sono 52 in più in area non critica (1.316 totali) e 2 in più in terapia intensiva (200 totali). Nel corso del punto sulla pandemia di oggi il presidente Zaia ha spiegato che, in base ai parametri, per almeno due settimane il Veneto non andrà in zona arancione, poi si vedrà. Sono state quindi illustrate le nuove regole, che sintetizzate sono:

Un positivo vaccinato con dose booster (o da meno di 4 mesi) può terminare l’isolamento a 7 giorni se negli ultimi 3 è asintomatico.

Per chi ha avuto un contatto con un positivo, quarantena di 10 giorni per i non vaccinati e test alla fine.

Per chi ha avuto un contatto con un positivo, quarantena di 5 giorni per chi ha fatto il vaccino da più di 4 mesi e test alla fine.

Per chi ha avuto un contatto con un positivo, niente quarantena ma auto sorveglianza per cinque giorni con obbligo di Ffp2 ovunque per chi ha fatto la dose booster o la seconda da meno di 4 mesi o è guarito da meno di 120 giorni. Se avverte sintomi deve avvisare il medico e fare un tampone.

Alle 06.15 di oggi 3 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.144.740 su un totale di 9.270.098 dosi consegnate (percentuale del 98,6%).

Secondo il report vaccini anti Covid-19 di presidenza del consiglio dei ministri, Commissario straordinario e ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 111.570.154. Sono 48.074.990 le persone con almeno una dose (89,01% della popolazione over 12), 46.397.916 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (85,91% della popolazione over 12) e 19.906.208 le persone che hanno fatto la terza dose (64,21% della popolazione oggetto di dose booster).

