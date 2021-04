Nel giorno in cui il Veneto torna in zona gialla (rafforzata), il dato Covid di oggi lunedì 26 aprile per il Comune di Sona registra 4 positivi in più rispetto a ieri (62 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 8 positivi in più rispetto a ieri (74 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 104 i nuovi casi dalle 17 di ieri, con 2 decessi. I ricoveri sono 2 in più in area non critica e 1 in più in terapia intensiva.

In Veneto sono 377 i nuovi casi, con 10 decessi e 211 i guariti. Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto di oggi il presidente Zaia ha annunciato l’apertura dalle 14 di oggi della possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid anche per gli ultra sessantenni. Campagna vaccinale che quindi prende una decisa accelerazione.

Il coordinatore della unità di crisi per l’emergenza Covid della regione Veneto Paolo Rosi nel corso della conferenza stampa di Zaia ha spiegato che “in un mese contiamo 10 ricoverati per Covid in meno in terapia intensiva. La situazione è pesante ma senza criticità sui posti letto. Fino alla settimana scorsa avevamo circa 10 ingressi al giorno in terapia intensiva, ma non mi aspetto arrivi a zero. I numeri sono in calo perché le uscite prevalgono sulle entrate. Dal 31 marzo ad oggi gli over 80 sono solo il 2% contro il 10% delle fasi precedenti, in aprile solo 8 over 80 sono entrati in terapia intensiva”.

Alle 06.10 di oggi 26 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.489.166, su un totale di 1.619.850 dosi consegnate (percentuale 91,9%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 17.751.562.

