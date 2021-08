Il dato Covid di oggi lunedì 23 agosto per il Comune di Sona registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

Elaborazione per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 4 positivi in meno rispetto a ieri (35 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (35 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (31 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (31 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Pescantina oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (28 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

oggi si registra rispetto a ieri (28 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. A Sommacampagna oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (14 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registra rispetto a ieri (14 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 6 positivi in meno rispetto a ieri (24 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (1 complessivi).

oggi si registrano rispetto a ieri (24 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri (1 complessivi). A Verona città oggi si registrano 12 positivi in meno rispetto a ieri (324 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (11 complessivi).

Nel veronese sono 50 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 0 decessi. I ricoverati in area non critica sono 3 in meno (57 totali) e quelli in terapia intensiva sono stabili a 14. In Veneto si registrano 331 nuovi casi nelle 24 ore, con 0 decessi. Da ieri i ricoverati in area non critica sono 1 in meno (186 totali) e sono stabili a 48 in terapia intensiva.

Nel punto sulla pandemia di oggi del presidente Zaia era presente anche il dott. Paolo Rosi, responsabile del coordinamento delle terapie intensive venete. “Questo è un momento delicato – ha spiegato Rosi -. Le 50 persone ricoverate in intensiva costituiscono una soglia limite, oltre scatta la seconda fase dell’emergenza. Se i contagi continueranno come negli ultimi 15 giorni supereremo il livello di allarme, se, invece, va come negli ultimi due giorni restiamo al di sotto. L’aumento dei ricoveri è un po’ più alto negli ospedali di Verona e Padova. La protezione che dà il vaccino è quasi totale: Facendo una proporzione, se i cittadini fossero tutti vaccinati, oggi avremmo 7 persone in terapia intensiva e non 52. Non è vero che non ci siano state le terapie domiciliari – ha concluso il dott. Rosi -, abbiamo ricoverato quelli che avevano una saturazione sotto il 92%, per cui non riuscivano respirare a casa”.

Alle 6.09 di oggi 23 agosto le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 6.072.272 su un totale di 6.512.978 dosi consegnate (percentuale del 93,2%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 75.306.022 e sono 36.354.666 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (67,31% della popolazione over 12).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.