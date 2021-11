Il dato Covid di oggi lunedì 22 novembre per il Comune di Sona registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (47 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (39 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Nel veronese sono 72 i nuovi casi nelle ultime 24ore, con 1 decesso. I ricoverati sono 7 in più in area non critica (47 totali) e 1 in meno in terapia intensiva (9 totali). In Veneto da ieri sono 870 i nuovi casi, con 3 decessi. I ricoverati sono 14 in più in area non critica (389 totali) e 2 in più in terapia intensiva (71 totali). Le persone attualmente positive oggi sfiorano le 22mila unità.

Alle 06.14 di oggi 22 novembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 7.532.509 su un totale di 8.088.672 dosi consegnate (percentuale del 93,1%). Sono 7.815 le dosi somministrate ieri in Veneto. Di queste 738 sono prime dosi e 1.745 sono seconde dosi. Sono 5.332 le dosi addizionali o booster inoculate ieri. A livello regionale la percentuale dei vaccinati con una dose o con la prenotazione è all’85.1%. Ieri a Verona sono state eseguite 1.487 vaccinazioni.

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 93.494.935. Sono 46.985.040 le persone con almeno una dose (86,99% della popolazione over 12), 45.685.863 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (84,59% della popolazione over 12) e 3.280.887 le persone che hanno fatto la dose booster (63,94% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi).

