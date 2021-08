Il dato Covid di oggi Lunedì 2 agosto per il Comune di Sona registra 1 positivo in più rispetto a ieri (67 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (105 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (1 complessivo)

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (45 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Pescantina oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (55 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (1 complessivo).

A Sommacampagna oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (33 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (29 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (2 complessivi).

A Verona città oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (681 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (6 complessivi).

Nel veronese dalle 8 di ieri alle 8 di oggi si registrano 143 nuovi casi, ancora con 0 decessi come accade da 4 giorni. I ricoverati sono 1 in meno in area non critica (37 totali) e stabili in terapia intensiva (6 totali).

In Veneto nelle 24ore i nuovi positivi sono 460. I ricoverati sono 1 in meno in area non critica (145 totali) e 1 in più in terapia intensiva (19 totali). Durante il punto di oggi sulla pandemia il presidente Zaia, parlando di vaccini, ha spiegato che “ad oggi sono disponibili in Veneto 200mila dosi. Nonostante questo, registriamo un calo delle prenotazioni, circa 4mila al giorno mentre stavamo tenendo una media di 10mila, penso sia perché ci sono le ferie. Ribadisco che la vaccinazione è volontaria ma invito ad approfittare adesso che ci sono dosi disponibili. Oggi in Veneto la fascia 12-19 anni conta il 49% di vaccinati: i ragazzi in età scolastica si stanno quindi vaccinando, da qui a metà settembre la percentuale salirà. Su docenti e personale non abbiamo un target, ma penso che chi lavora a scuola dovrebbe vaccinarsi: ad oggi sono circa l’82% di vaccinati, quindi non dovrebbe esserci alcun bisogno di obbligarli”.

Alle 6.09 di oggi 2 agosto le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 5.543.592 su un totale di 5.677.045 dosi consegnate (percentuale del 97,6%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 68.742.231 e sono 32.547.009 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (60,26% della popolazione over 12).

