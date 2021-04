Ascolta questo articolo

Ad una settimana dal ritorno alla zona gialla (rinforzata) di lunedì 26 aprile, il dato Covid di oggi lunedì 19 aprile per il Comune di Sona registra 5 positivi in più rispetto a ieri (83 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale diminuiscono di 1 rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (94 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (37 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Pescantina oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (63 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (6 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Sommacampagna oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (69 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 10 positivi in meno rispetto a ieri (41 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

A Verona città oggi si registrano 27 positivi in meno rispetto a ieri (1.093 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 2 rispetto a ieri (88 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese si registrano 42 nuovi casi dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina, con 1 decesso e 46 guariti. I ricoveri sono 11 in meno in area non critica e 1 in più in terapia intensiva.

In Veneto da ieri si registrano 497 positivi su 10.786 tamponi, con un’incidenza del 4,6%. I decessi sono 7 ed i ricoverati sono 7 in meno. Nel punto quotidiano sulla pandemia il presidente Zaia, parlando di vaccini e delle riaperture di lunedì prossimo 26 aprile, ha spiegato che “ne veniamo fuori, ma guai abbassare la guardia, il virus c’è ancora. Sui vaccini abbiamo finito con gli over 80, in quanto il 5% non vuole vaccinarsi e l’1% è irrintracciabile. Ora stiamo facendo i fragili e cerchiamo di chiudere gli ultrasettantenni. Con lunedì 26 arriveranno altre 50 mila dosi di Pfizer. Bisogna mettere mano alla questione dei trasporti e della scuola: abbiamo i mezzi pronti per il 50% di frequenza, andando al 100% dobbiamo raddoppiare la dotazione, ma non ci sono proprio i mezzi sul mercato, perché per legge la capienza è ridotta. Spero che il Governo ci ripensi”.

Alle 17.05 di oggi 19 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.317.833, su un totale di 1.411.840 dosi consegnate (percentuale 93,3%, la più alta in Italia seguita dall’Umbria con il 93,2%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 15.352.790.

