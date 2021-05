Il dato Covid di oggi lunedì 17 maggio per il Comune di Sona registra 2 positivi in meno rispetto a ieri (35 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 4 positivi in meno rispetto a ieri (69 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 38 i nuovi casi di positività dalle ore 17 di ieri, con 1 decesso. I ricoverati in area non critica sono 4 in meno, stabili le terapie intensive.

In Veneto sono 173 i positivi nelle ultime 24 ore, pari all’1,89% dei tamponi eseguiti, con 2 morti. I ricoverati – che scendono sotto i 1000 – sono 1 in meno in area in critica e stabili in terapia intensiva. Nel punto quotidiano sulla pandemia il presidente Zaia, parlando di vaccini, ha spiegato che “gli ultra ottantenni sono stati vaccinati in una percentuale superiore al 97%. La fascia dei 70enni è arrivata alla percentuale dell’83,7%, il 78% i sessantenni, tra vaccinati e prenotati, i 50-59enni sono già al 65%, i 40-49enni sono al 41%. Domani apriamo ad 80mila nuovi posti per vaccinarsi, se non li vediamo occupati dai 40-50enni apriremo al resto della popolazione. Stiamo lavorando anche per categoria, ad esempio gli operatori dei grest estivi”.

Alle 17.51 di oggi 17 maggio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 2.323.417, su un totale di 2.439.860 dosi consegnate (percentuale 95,2%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 27.604.159.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.