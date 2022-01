Covid. Lunedì 17 gennaio a Sona ricoverati invariati. Zaia: “La curva in Veneto si è raffreddata, questa è una settimana decisiva”

Il dato Covid elaborato dall’ULSS 9 di oggi lunedì 17 gennaio per il Comune di Sona registra un numero di ricoverati invariato rispetto a ieri (4 complessivi). I positivi sono 1 in meno (987 casi complessivi). Nella foto, volontari della protezione civile di Sona.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi i ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (7 complessivi). Si registrano 18 positivi in meno (1.213 casi complessivi).

A Castelnuovo del Garda oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Si registrano 22 positivi in meno (691 casi complessivi).

A Pescantina oggi i ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (3 complessivi). Si registrano 31 positivi in meno (1.007 casi complessivi).

A Sommacampagna oggi i ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (5 complessivi). Si registrano 17 positivi in meno (766 casi complessivi).

A Valeggio sul Mincio oggi i ricoverati in ospedale calano di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Si registra un numero di positivi invariato (862 casi complessivi).

A Verona città oggi i ricoverati in ospedale aumentano di 3 rispetto a ieri (71 complessivi). Si registrano 161 positivi in meno (11.194 casi complessivi).

Elaborazioni per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Nel veronese i nuovi casi nelle 24ore sono 1.136, che portano il numero degli attualmente positivi a 54.529, con 3 decessi. I ricoveri sono 17 in più in area non critica e 3 in più in terapia intensiva.

In Veneto da ieri sono 6.381 i nuovi positivi, con 28 decessi. Nel corso del punto sulla pandemia di oggi il presidente del Veneto Zaia ha spiegato che “nelle ultime 24 ore sono 6.381 i positivi rintracciati su 50.302 test eseguiti, con una incidenza di 12.69%. Se guardate l’incidenza, siamo di gran lunga sotto la media nazionale e stiamo anche calando. E’ innegabile – ha proseguito Zaia – che da qualche giorno sembra che la curva si sia raffreddata e appiattita. Questa settimana sembra cruciale, penso che con oggi abbiamo finito di scontare i bagordi delle feste. Dobbiamo capire se questa settimana rappresenta il giro di boa o ci saranno altre sorprese”.

Alle 06.17 di oggi 17 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.865.514. Ieri sono state 38.956 le dosi somministrate in Veneto, delle quali 5.819 nella provincia di Verona. La maggioranza sono state terze dosi: 31.150, mentre le prime dosi 3.944 ed i cicli completi 3.862.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 120.279.992. Sono 48.583.035 le persone con almeno una dose (89,95% della popolazione over 12), 46.886.600 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (86,81% della popolazione over 12) e 26.973.957 le persone che hanno fatto la terza dose (68,22% della popolazione oggetto di dose booster).