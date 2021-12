Il dato Covid elaborato dall’ULSS9 di oggi lunedì 13 dicembre per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (100 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 4 positivi in più rispetto a ieri (138 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 5 positivi in più rispetto a ieri (71 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivo).

A Pescantina oggi si registrano 3 positivi in più rispetto a ieri (123 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivo).

A Sommacampagna oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (46 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non vi sono ricoverati in ospedale per Covid.

A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 2 positivi in più rispetto a ieri (107 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (4 complessivi).

A Verona città oggi si registrano 10 positivi in più rispetto a ieri (1.144 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (12 complessivi).

Nel veronese sono 203 i nuovi casi nelle 24ore, con 0 deceduti. I ricoveri sono 6 in più in area non critica (101 totali) e 2 in più in terapia intensiva (20 totali). In Veneto da ieri i nuovi casi sono 2.096, con 10 morti. I ricoverati sono 22 in più in area non critica (916 totali) e 3 in più in terapia intensiva (136 totali).

Nel corso del punto sulla pandemia in Veneto di oggi il presidente Zaia ha spiegato che “il bollettino di venerdì, salvo eventi straordinari, purtroppo ci classificherà in zona gialla da lunedì prossimo perché abbiamo superato due di tre parametri e siamo al limite anche del terzo parametro che è quello dell’occupazione dei letti in area non critica. In quel caso l’unico effetto diretto è quello dell’uso della mascherina all’aperto”. Non ci sono infatti limitazioni alla circolazione e nemmeno coprifuoco. Per ristoranti, cinema e luoghi pubblici rimangono le regole in vigore oggi, con l’obbligo del green pass rafforzato.

“Siamo preoccupati – ha proseguito Zaia – perché la pressione ospedaliera si sta facendo sentire. Abbiamo delle attività da fare per trovare un equilibrio tra le operazioni sanitarie ordinarie e quelle straordinarie Covid. Riguardo la vaccinazione dei bambini, la platea è di circa 300mila, dalle 14 di oggi è possibile prenotarsi. Attenzione: la prenotazione che prevede una linea dedicata per i bambini, quindi non ci saranno attese, si può fare solo al compimento del quinto compleanno. Decidere di vaccinare il proprio figlio spetta ai genitori, se hanno dubbi possono confrontarsi con il pediatra o il medico di fiducia”.

Alle 6.19 di oggi 13 dicembre le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 8.164.240 su un totale di 8.543.609 dosi consegnate (percentuale del 95,6%). Ieri in Veneto sono state quasi quasi 32mila le dosi somministrate. Il 20% della popolazione residente ha ricevuto la terza dose, mentre con almeno una dose è il 77% della popolazione.

Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 102.029.307. Sono 47.629.038 le persone con almeno una dose (88,19% della popolazione over 12), 45.923.964 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (85,03% della popolazione over 12) e 11.605.340 le persone che hanno fatto la terza dose (56,48% della popolazione oggetto di dose booster).

