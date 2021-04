Ascolta questo articolo

Il dato Covid di oggi lunedì 12 aprile per il Comune di Sona registra 6 positivi in meno rispetto a ieri (62 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 4 positivi in meno rispetto a ieri (90 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (90 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Castelnuovo del Garda oggi si registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (48 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registra rispetto a ieri (48 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Pescantina oggi si registra 1 positivo in meno rispetto a ieri (61 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale diminuiscono di 1 rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registra rispetto a ieri (61 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I rispetto a ieri (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Sommacampagna oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (53 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri calano di 1 (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (53 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Valeggio sul Mincio oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (52 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (52 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Verona città oggi si registrano 14 positivi in meno rispetto a ieri (929 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale aumentano di 5 rispetto a ieri (54 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 165 i nuovi casi dalle 17 di ieri alle 17 di oggi, con 144 i negativizzati virologici e 1 decesso. I ricoverati calano di 3.

In Veneto sono 587 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, con 11 decessi. L’incidenza dei positivi sui tamponi fatti è del 4,99%. I ricoveri in area non critica sono 26 in più e 1 in meno quelli in terapia intensiva. Nel punto quotidiano sulla pandemia in Veneto il presidente Zaia ha spiegato che “i dati dei contagi migliorano e il Veneto ha tutti i valori da zona gialla anche se la situazione negli ospedali è ancora critica. Da oggi è partito il progetto delle scuole sentinella del professor Baldo che ci darà la dimensione della circolazione del virus: due le scuole testate, una a Venezia, con un positivo su 416 studenti testati, e una a Verona, con nessun positivo su 250 testati. Stamattina riunione importante sulla campagna vaccinale, oggi abbiamo 87mila vaccini, considerate che nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti oltre 21mila, capite quindi che andiamo avanti con il freno a mano tirato per arrivare alle forniture di mercoledì di Pfizer. Entro il 21 giugno contiamo di concludere gli over 60, se non ci sono guai con le forniture”.

Alle 16.06 di oggi 12 aprile le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 1.178.146, su un totale di 1.265.870 dosi consegnate (percentuale 93,1%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 13.032.996.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.