Il dato Covid di oggi lunedì 10 maggio per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariato rispetto a ieri (46 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 4 positivi in meno rispetto a ieri (81 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri aumentano di 1 (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (81 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (5 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Castelnuovo del Garda oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (26 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (26 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (3 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Pescantina oggi si registrano 7 positivi in meno rispetto a ieri (66 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (66 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I rispetto a ieri (1 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Sommacampagna oggi si registrano 2 positivi in meno rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rispetto a ieri rimangono invariati (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registrano rispetto a ieri (27 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I (4 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Valeggio sul Mincio oggi si registra 1 positivo in più rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non si registra nessun ricoverato in ospedale. Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

oggi si registra rispetto a ieri (23 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. Non si registra Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio. A Verona città oggi si registrano 30 positivi in meno rispetto a ieri (924 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale calano di 2 rispetto a ieri (53 complessivi). Gli altri positivi sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Nel veronese sono 24 i nuovi casi da ieri alle 17, con nessun decesso. I ricoveri sono 1 in meno in area non critica e 1 in più in terapia intensiva. Nel corso della scorsa settimana nel veronese abbiamo registrato 568 positivi in meno e 33 ricoverati in meno.

In Veneto da ieri sono solo 247 i nuovi contagi, con 2 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.800 tamponi sui quali la percentuale di positivi è del 2,5%. I ricoverati sono 3 in meno in area non critica e invariati in terapia intensiva. Nel corso del punto quotidiano sulla pandemia il presidente Zaia ha spiegato che “domani raggiungiamo in Veneto i 2,2 milioni di dosi eseguite: questo vuol dire che nel target, over 16 anni, un veneto su due ha ricevuto almeno la prima dose. Gli over 80 vaccinati sono oltre 96 per cento, oltre il 70 per cento quelli della classe 70-79. Restano liberi per la classe 50-59 ancora 60mila posti. Faccio l’appello oggi e domani a prenotarsi e poi non escludo che ci siano novità perché non posso lasciare 60mila posti vuoti. Io mi sono prenotato per mercoledì pomeriggio a Codega, Treviso”.

Alle 18.08 di oggi 10 maggio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 2.063.419, su un totale di 2.221.370 dosi consegnate (percentuale 92,9%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 24.215.989.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.