Covid. Lunedì 10 gennaio a Sona 7 positivi in più. In Veneto calano le terapie intensive

Il dato Covid elaborato dall’ULSS 9 di oggi lunedì 10 gennaio per il Comune di Sona registra 7 positivi in più rispetto a ieri (688 casi complessivi). I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (2 complessivi).

Grafici per Il Baco da Seta del dott. Gianmaria Busatta.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 6 positivi in meno rispetto a ieri (965 casi complessivi). I ricoverati in ospedale aumentano di 1 rispetto a ieri (14 complessivi).

Nel veronese si registrano 1.659 nuovi casi, per un totale di 37.799 attualmente positivi, con 7 decessi. I ricoveri sono 10 in più in area non critica (291 totali) e stabili a 35 in terapia intensiva. In Veneto da ieri sono 7.492 i nuovi casi, con 24 decessi. I ricoveri sono 31 in più in area non critica (1.592 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (215 totali).

Alle 06.15 di oggi 10 gennaio le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono complessivamente 9.495.755. Ieri in Veneto sono state 40.675 le dosi eseguite di cui 8.135 prime dosi e 29.441 terze dosi. Ieri a Verona sono state inoculate 6.535 dosi, per un totale di 1.753.828.

Secondo il report vaccini anti Covid-19 del ministero della salute, le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 115.492.102. Sono 48.289.782 le persone con almeno una dose (89,41% della popolazione over 12), 46.633.748 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (86,34% della popolazione over 12) e 23.174.878 le persone che hanno fatto la terza dose (74,76% della popolazione oggetto di dose booster).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.