Covid: Le novità sulle modalità di accesso ai punti tampone nella Regione Veneto

All’indomani dell’entrata in vigore delle nuove regole relative al Green Pass “rafforzato”, bisogna tenere in considerazione anche le novità sulle modalità di accesso ai punti tampone nella Regione Veneto valide a partire dal 2 dicembre.

Da tale data, infatti, le Ulss del Veneto hanno sospeso l’effettuazione dei tamponi rapidi a pagamento (ovvero quelli che permettono di ottenere il Green Pass “base” valido 48 ore), dirottando i richiedenti (no-vax) verso strutture private, come farmacie o laboratori accreditati.

Avviso presente al Centro polifunzionale di Bussolengo

Possono usufruire gratuitamente dei tamponi rapidi o molecolari, pertanto, solamente i casi sintomatici o i soggetti individuati dal SISP come “contatti stretti” o “a rischio”.

In entrambe le situazioni è necessaria la prescrizione medica, il cui «quesito diagnostico» non può più essere “Tampone per ricerca SARS-CoV2”, ma deve essere specificato se si tratta di un caso con stato sintomatologico o di contatto stretto.

Come segnalatoci da alcuni lettori, ciò ha creato alcuni disagi presso il Centro polifunzionale di Bussolengo, in cui alcuni cittadini hanno dovuto aggiornare la propria prescrizione medica con il quesito corretto, contattando il medico di base o recandosi personalmente alla Guardia medica.

Ricordiamo che anche il cittadino vaccinato identificato come “contatto stretto” deve sottoporsi a un periodo di quarantena pari a sette giorni, a differenza dei dieci giorni per chi non è vaccinato. In entrambi i casi il rientro in comunità, così come previsto dal Ministero della Salute, è possibile attraverso un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Al fine di evitare ulteriori disagi, è fondamentale anche la prenotazione del tampone, come specificato dalla Ulss 9 di Verona: “I test gratuiti verranno effettuati su prenotazione alle persone inviate dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, dalle scuole o all’interno dei programmi di screening”. A questo link è possibile prenotare il tampone presso una delle sedi della Ulss 9 Scaligera.

Nonostante il sistema sanitario regionale possa contare circa 61 mila dipendenti, la scelta di sospendere l’effettuazione dei tamponi a chi non rientra nelle categorie a rischio o non è sintomatico è da ricondursi al mantenimento e al potenziamento delle attività ordinarie contro la diffusione della pandemia, ovvero vaccinazioni, tamponi, contact tracing e centri tampone riservati alla diagnostica.

Il Veneto si conferma la seconda Regione con il più alto numero dei contagi; alla luce dell’ultimo bollettino di ieri, 4 dicembre, i nuovi positivi sono 2.560, con il rapporto tra nuovi contagi e persone testate maggiore: 48,5% contro la media nazionale del 20,5%, più del doppio. La provincia con maggiore incidenza di contagi è Belluno, con 12.055 casi ogni 100 mila abitanti; Verona è quarta con 10.737 casi ogni 100 mila.

Fonte: Il Sole 24 Ore, su elaborazione di dati della Protezione Civile

Il passo verso la zona gialla è prossimo: “Siamo appesi a un filo” ha commentato il Presidente Luca Zaia all’ultima conferenza stampa; superati l’incidenza dei casi e il livello del 10% delle persone ricoverate nelle terapie intensive (ieri la saturazione ha toccato l’11,8%), l’unica variabile con ancora un po’ di scarto è quella dei reparti ordinari, che registrano un’incidenza del 9,6% contro una soglia di allerta del 15%.