Proseguiamo l’analisi settimanale dei dati relativi all’epidemia di Covid-19 in corso, focalizzando, come di consueto, l’attenzione sull’evoluzione della situazione a Sona, nei Comuni limitrofi e nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Diciamo subito che descrivere l’andamento di questa epidemia nell’ultimo periodo, soprattutto analizzando territori relativamente piccoli, non è per niente agevole. A volte si è paragonata questa malattia ad una guerra, forse il paragone non è pienamente appropriato, però, oggi, guardando i dati che ci arrivano giorno dopo giorno, sembra proprio di assistere ad una “guerra di posizione”; non appena si sta per tirare un sospiro di sollievo, ecco che il virus rialza la testa e mostra nuovi muscoli.

Ne sono prova i territori che si erano liberati della presenza del Covid-19 e poi, a distanza di qualche giorno, si sono manifestati in essi nuovi casi e nuove situazioni di pericolo. È come se il virus avesse sempre un asso nella manica da giocarsi; è come se il virus fosse un prestigiatore che tiene nascosti i suoi trucchi e li svela poco per volta, tenendo sempre il pubblico in apprensione, solo che questo non è il “gioco dei fazzoletti”, qui c’è in ballo la nostra vita. Non sappiamo quanti milioni di anni ci ha messo il Covid-19 a compiere il “salto di specie”, ma ora sembra che non smetta un giorno di mutare e di manifestare la sua pericolosità!

Iniziamo anche oggi con la pubblicazione del numero degli “AP” per il periodo e per i Comuni presi in esame dalle nostre elaborazioni, e come sempre, se non diversamente specificato, ricordiamo che i nostri grafici si basano su un indicatore che, utilizzando come riferimento la popolazione residente nei Comuni presi in esame (“PR”), calcola un indice che consente di confrontare l’andamento dell’epidemia nei differenti territori (“PR”/”AP”); ricordiamo anche che per “AP” intendiamo il numero di persone positive al corona virus calcolate dall’inizio dell’epidemia, al netto dei guariti e dei deceduti.

Dopo aver eseguito il calcolo dell’indicatore testé ricordato, per Sona e i Comuni limitrofi otteniamo la seguente tabella di riferimento.

Osservando questa tabella, che riporta il valore del nostro indicatore, leggendo il valore dell’ultima colonna (evidenziato in grigio/verde), osserviamo che, rispetto all’inizio del periodo di riferimento (che, ricordiamo, prende la settimana che va dal 18 al 24 febbraio) la situazione si è aggravata in quasi tutti i Comuni.

Solo a Verona e a Bussolengo il rapporto mostra un saldo positivo, segno che in questi Comuni la presenza del virus fra la popolazione è, seppur leggermente, diminuita.

Per tutti gli altri Comuni, invece, la situazione si è evoluta nel senso opposto, ossia in una maggiore presenza del virus fra la popolazione residente; in particolare Sona, pur essendo ancora, in questo “campione di riferimento”, il Comune dove meno incide la presenza del virus fra la popolazione, mostra un chiaro segno di peggioramento dell’epidemia (da 1 “AP” ogni 1367,38 abitanti ad 1 “AP” ogni 808 residenti); anche a Castelnuovo del Garda il peggioramento è avvertibile (da 1 “AP” ogni 552,75 abitanti ad 1 “AP” ogni 315,86 residenti) e la situazione in questo Comune è, ora, paragonabile a quella di Valeggio sul Mincio, dove la presenza del virus fra la popolazione è cresciuta meno.

Nell’ultimo rigo della tabella (evidenziato in verde) abbiamo eseguito la differenza fra il valore dell’indicatore di Sona con il valore dell’indicatore riferito alla media provinciale, all’inizio e alla fine del periodo di riferimento. Questo valore ci dice quanto si discosta la curva dell’epidemia di Sona rispetto alla curva dell’epidemia che si sviluppa per il territorio provinciale; è evidente che, pur mantenendosi per Sona una situazione più favorevole rispetto alla situazione che si presenta in provincia, in questa settimana lo spread si è nuovamente ridotto e le due curve (dopo una fase in cui la linea di Sona si distanziava in modo netto dalla linea provinciale) hanno iniziato a riavvicinarsi.

Il grafico che segue, tratto dalla medesima tabella, ci dice inoltre, che solo le linee di Verona e di Bussolengo seguono pedissequamente la linea mediana, le curve degli altri Comuni si differenziano dalla media in modo più o meno palese. Si nota anche che la media provinciale (calcolata tenendo conto di tutti i 98 comuni del veronese) e la media parziale (calcolata tenendo conto solo di Sona e dei comuni limitrofi), praticamente si sovrappongono.

Se calcoliamo il nostro indicatore per i territori con più di 15.000 abitanti, invece, otteniamo la seguente tabella.

Anche in questa tabella, l’occhio corre subito all’ultima colonna dove abbiamo calcolato la differenza fra il valore dell’indicatore calcolato il 24 febbraio con il medesimo indicatore calcolato per il 18 febbraio e subito emerge che a Bovolone (che era di gran lunga il Comune dove il virus incideva meno sulla popolazione) si è passati dall’avere 1 “AP” ogni 2294 abitanti ad avere 1 “AP” ogni 764,67 abitanti!

Il Comune dove, invece, si è registrato un sensibile calo della presenza del Covid-19 fra la popolazione, è senza dubbio Pescantina dove, in questa settimana, si è passati dall’avere 1 “AP” ogni 910,95 il 18 febbraio a contare 1 “AP” ogni 1573,45 il 24 febbraio.

Tutto questo è ben visibile leggendo i numeri della tabella attraverso il grafico che la descrive.

Anche se durante il periodo di osservazione, in alcuni Comuni si sono manifestati leggeri segni di miglioramento (Bussolengo, Legnago, Cerea…) è evidente che tutti i territori (escludendo Pescantina) hanno risentito in questo ultimo periodo del riacutizzarsi della presenza del virus fra la popolazione.

L’analisi dell’evoluzione della malattia a Sona rispetto a Verona e ai dati provinciali manifesta in modo ancor più esplicito la situazione che abbiamo finora descritto.

Ancora una volta l’unica cosa da evidenziare è che la curva di Sona, rispetto alla curva di Verona si presenta molto più “mossa” e “frastagliata”. Del resto, questa è una costante che avevamo già rilevato anche nelle settimane scorse, ne è un esempio il grafico che ripresentiamo e che prende in esame la situazione dal 28 gennaio al 10 febbraio.

Seppur con cautela, proviamo a presentare quest’oggi la cartina della nostra provincia evidenziando con diversi colori, la diversa incidenza (calcolata in “per mille”) del virus nella popolazione residente; la cautela ci deriva dal fatto che, diversamente dalle settimane precedenti, abbiamo ridotto la forcella: invece di cambiare colore ogni 1,5 punti per mille, proviamo a cambiare colore ogni 1 per mille. Ovviamente le due cartine sono state rese uguali nella scala dei valori di modo che sono confrontabili fra loro.

Da oggi, quindi, fiduciosi nel futuro nonostante la recrudescenza che sta manifestando la malattia, proviamo ad usare la seguente tabella dei colori e la conseguente “scala” di riferimento:

È questo il motivo per cui la provincia mostra ancora alcuni Comuni in colore rosso.

Immagine riferita al 18 febbraio.

Immagine riferita al 24 febbraio.

Questa la tabella di riferimento:

Quest’ultima tabella, infine, ci mostra come si è modificato da martedì 23 febbraio a mercoledì 24 febbraio il numero degli “AP” nei diversi Comuni, sia in valore assoluto che in percentuale rispetto alla popolazione residente. Non è nulla di più di una diversa inquadratura dello stesso fenomeno che stiamo vivendo e che abbiamo descritto nelle righe precedenti; seppur con numeri inferiori, in questi ultimi giorni di rilevazione questo è il trend che si è manifestato nella nostra provincia.