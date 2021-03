Ascolta questo articolo

Come ogni giovedì presentiamo i dati settimanali dell’epidemia in corso, con riguardo al Comune di Sona, ai territori limitrofi e ai Comuni con più di 15.000 abitanti.

Ricordiamo anche che il nostro indicatore mette in relazione il numero degli “Attualmente positivi” (“AP”) con la Popolazione Residente (“PR”) in modo da ottenere un parametro che ci consente di vedere l’andamento dell’epidemia nei diversi paesi della nostra provincia (il numero degli “AP” è dato dalla differenza fra le persone che sono risultate positive ad un tampone molecolare e le persone che sono guarite o, purtroppo, decedute).

La settimana scorsa, diversamente dal solito, ci eravamo spinti ad esprimere un breve commento di quanto stava avvenendo e, per la prima volta su queste colonne, avevamo accennato al fatto di poter considerare questa lotta contro il Covid19, con tutti i distinguo del caso, come una vera e propria guerra.

Ebbene è con orgoglio che ci sentiamo di dire che anche in questa occasione, il Baco è stato ascoltato! È di qualche giorno fa, infatti, la notizia che il nostro Primo Ministro ha nominato il Generale Figliuolo “Commissario all’emergenza Covid”. Quando il gioco si fa duro… Scherzi a parte, buon lavoro Generale! Sappiamo cosa significa essere “comandante di uomini” e per questo le chiediamo di evitare, per quanto possibile, di cambiare continuamente le sfumature dell’arcobaleno; per il resto, in questa battaglia, le truppe sono tutte schierate dalla sua parte.

I numeri di quest’ultima settimana ci dicono che quello che stiamo vivendo è, a nostro avviso, un periodo di transizione; non stiamo più assistendo alla crescita esponenziale del numero dei contagi che avevamo vissuto all’inizio dell’autunno, ma la curva dell’epidemia, sul nostro territorio, non ha ancora imboccato la discesa che porta al traguardo.

Come sempre, partiamo con il riepilogo settimanale dei dati (in valore assoluto).

Dopo aver calcolato, per Sona e per i territori limitrofi, il nostro parametro di riferimento, otteniamo la seguente tabella.

Questa settimana nei Comuni in cui la presenza del virus fra la popolazione era meno marcata (Sona e Sommacampagna in primis) è stato registrato un nuovo aumento dei casi, aumento che è stato, comunque, in linea con l’andamento medio dell’epidemia.

Viceversa, nei Comuni dove la presenza del virus era più marcata (come, ad esempio, a Castelnuovo del Garda), il virus ha ceduto qualche posizione e ora, anche in questi territori stiamo assistendo ad un avvicinamento alle medie provinciali di periodo. Solo a Valeggio sul Mincio la situazione, dopo avere teso alle medie di riferimento, negli ultimi giorni di rilevazione, manifesta nuovi casi che allontanano questo territorio dalla media provinciale.

La penultima colonna della tabella (calcolata come “Differenza” fra il valore del parametro calcolato per il giorno 3 marzo e quello calcolato per il 25 febbraio) mostra che ad esclusione di Castelnuovo del Garda, che è passato dall’aver 1 “AP” ogni 308 residenti ad avere 1 “AP” ogni 323 residenti, in tutti i territori si è manifestata una ripresa dell’epidemia. Il territorio dove questa ripresa è stata maggiore è senza dubbio Sommacampagna dove si è passati dall’avere 1 “AP” ogni 672 residenti ad avere 1 “AP” ogni 492 residenti.

A Sommacampagna tuttavia, mediamente, la presenza del virus durante la settimana, è stata di 1 “AP” ogni 548 abitanti; migliore rispetto sia alla media di Verona (1 “AP” ogni 526) e sia alla media di Sona (1 “AP” ogni 506 residenti) (i dati di questa media, si possono leggere nell’ultima colonna della tabella).

Il grafico che segue e che è ripreso dalla medesima tabella, permette di rendersi conto anche visivamente di quanto abbiamo illustrato poco sopra. Per Sona e i comuni limitrofi, il valore medio dell’indicatore si è indubbiamente abbassato (effetto di una maggiore diffusione del virus fra la popolazione) ma, per il momento, con tutte le cautele del caso, saremmo più per affermare una evidente stabilizzazione della malattia che non una nuova ondata di picchi.

Una lettura più ampia, con i valori espressi in “per mille” dei dati rilevati per Sona e i comuni limitrofi, ci mostra, comunque, un andamento sostanzialmente simile dell’epidemia per tutti i Comuni del comprensorio preso a campione.

Per quanto riguarda la situazione nei Comuni con più di 15.000 abitanti, invece, questa settimana, oltre alla consueta tabella che riporta il valore dell’indicatore calcolato giorno per giorno, riteniamo utile mostrare il grafico che illustra l’andamento dell’epidemia, che prende in esame le ultime due settimane.

Ad esclusione di Pescantina, che, in questo insieme costituisce un vero e proprio “unicum”, tutti i Comuni che all’inizio del periodo mostravano una minore incidenza del virus fra la popolazione, si sono portati sui valori medi di riferimento. Peraltro, nessuno dei Comuni che mostravano di avere una maggiore incidenza di “AP” fra la popolazione residente, ha mostrato una particolare recrudescenza della malattia. In altre parole, chi stava meglio all’inizio del periodo di riferimento, oggi sta un po’ meno bene ma chi stava peggio non è peggiorato in maniera visibile.

Per Sona questo aspetto è particolarmente evidente se si osserva la sua linea dell’epidemia a confronto con la curva dell’epidemia di Verona e della media provinciale.

Concludiamo questo breve riepilogo di quelli che ci sono parsi essere i segnali più significativi emersi dai numeri rilevati durante la settimana, riproponendo, unitamente alla cartina con i dati della scorsa settimana, la cartina della provincia aggiornata al 3 marzo, con i nostri colori che, lo ricordiamo, sono i seguenti:

Immagine riferita al 24 febbraio.

Immagine riferita al 3 marzo.

Questa la tabella da cui abbiamo tratto l’immagine riferita al 3 marzo.