Covid: L’analisi settimanale dell’andamento della pandemia nella provincia veronese

Proseguiamo anche questa settimana la presentazione dei dati degli “Attualmente Positivi” per tutti i Comuni della Provincia di Verona; come di consueto, il nostro focus sarà orientato sul Comune di Sona, sui territori confinanti e sui Comuni con più di 15.000 abitanti.

Come sempre, per i grafici e le tabelle che riproponiamo settimanalmente, useremo il nostro particolare indicatore che mette in relazione il numero degli “Attualmente positivi” (“AP”) con la Popolazione Residente (“PR”) in modo da ottenere un parametro che consente di vedere l’andamento dell’epidemia nei diversi paesi della nostra provincia (il numero degli “AP” è dato dalla differenza fra le persone che sono risultate positive ad un tampone molecolare e le persone che sono guarite o, purtroppo, decedute). Importante è anche non dimenticare che, quando i numeri degli “AP” diminuiscono non è detto che non vi siano nuovi contagi; il numero degli “AP” è sempre calcolato per “differenza” (es. Nuovi contagi nel giorno = 10; guariti nel giorno = 12; numero degli “AP” che entrano nel calcolo del nostro indicatore = -2).

Questa settimana possiamo registrare alcune note positive, però se anche doveste ascoltare questo articolo, ascoltatelo a volume basso, e se invece lo leggete, leggetelo sotto voce: questo virus, da qualche parte nel suo RNA deve necessariamente avere anche un apparato uditivo, perché altrimenti non ci spiegheremmo il suo comportamento, a dir poco, vendicativo.

Lo hanno compreso anche le autorità che, ultimamente, nei loro interventi, come si suol dire, “mettono le mani avanti”: “…i cambiamenti repentini della curva dei contagi sono una costante del Covid, quindi dobbiamo restare attenti.” (scuola Baco?).

Anche in questo ultimo periodo, non sono mancati Comuni dove si sono manifestati cambi di rotta improvvisi (a Villafranca, per esempio, il giorno 4 maggio si sono registrati 17 casi in più del giorno precedente, e anche Comuni più piccoli come San Pietro in Cariano e Roverchiara, rapportati ai loro numeri, hanno avuto incrementi significativi) ma, nei nostri territori la situazione è migliorata. Lo ripetiamo, dobbiamo dirlo a bassa voce perché questo virus ha antenne paraboliche e ci mette un nano secondo a smentirci, i più 96 “AP” di ieri a Verona ce lo ricordano ancora una volta.

In ogni caso, nemmeno questa settimana abbiamo vissuto il desiderato contatto fra le curve del 2020 e le curve del 2021. L’aumento del numero delle dosi di vaccini somministrate, una maggiore sensibilità collettiva e la gran voglia di uscire da questa situazione, ci faceva sperare in una decrescita più veloce del numero degli “AP”; probabilmente non sarà così e, almeno a Sona, torneremo a zero contagi qualche giorno dopo rispetto al 2020.

Lo stesso grafico, realizzato per l’intera provincia ci mostra una situazione sostanzialmente analoga.

Proponiamo ora la tabella del numero degli “AP” per i Comuni che sono, solitamente, al centro delle nostre elaborazioni.

Lo vedremo meglio più avanti, quando mostreremo il grafico che abbiamo ottenuto calcolando il nostro particolare indicatore, ma già si può vedere che l’unico Comune dove i contagi sono stati costantemente in calo è stato Legnago; a Verona si era tornati ad avere meno di 1000 “AP” sul territorio, ma è bastato un giorno di rilevazioni per riportare le lancette della pandemia indietro di 4 giorni, quando a Verona gli “AP” erano 1060 circa.

Una volta calcolato il nostro indicatore (“PR”/”AP”), per Sona e per i Comuni limitrofi, otteniamo la seguente tabella.

A Valeggio sul Mincio la situazione è meno florida rispetto ad una settimana fa (1 “AP” ogni 502 residenti oggi, rispetto ad 1 “AP” ogni 598 abitanti sette giorni orsono) ma va detto che Valeggio sul Mincio è l’unico Comune compreso in questo insieme dove il virus sembra riprendere forza e va detto anche che questo era (ed è) il territorio che più si stacca dalle medie. Non sappiamo se sia giusto parlare di “rimbalzo” (anzi, in questo caso è sicuramente sbagliato) ma questa immagine ci dà il senso di quello che può essere successo in questo Comune. Per contro, questa settimana è proprio Sona il Comune dove la situazione è migliorata maggiormente (1 “AP” ogni 265 residenti oggi, rispetto ad 1 “AP” ogni 216 abitanti sette giorni orsono); situazione che, comunque, è migliorata anche in tutti gli altri Comuni di questo campione. Infine, può far piacere vedere che, per Sona, anche il distacco con la media provinciale si sta riducendo.

Dalla stessa tabella possiamo trarre il grafico che segue:

Come si può vedere leggendo la tabella attraverso un grafico, Valeggio sul Mincio e Castelnuovo del Garda sono praticamente alla pari ma, mentre, negli ultimi giorni, la situazione a Castelnuovo del Garda è in netto miglioramento (lo diciamo sempre sotto voce…) a Valeggio sul Mincio si sta vivendo un momento di stabilizzazione. Gli altri Comuni di questo piccolo insieme, mostrano delle linee “parallele” che seguono da vicino le medie di riferimento.

Per quanto riguarda la situazione nei Comuni con più di 15.000 abitanti, invece, dopo aver calcolato per ogni territorio il nostro parametro di riferimento (“PR”/”AP”), otteniamo la seguente tabella:

Lo stesso “rimbalzo” del quale si può parlare per Valeggio sul Mincio, questa settimana potrebbe essere stato vissuto anche a Bovolone dove si è passati dall’avere avuto 1 “AP” ogni 892 abitanti ad inizio periodo, ad avere 1 “AP” ogni 698 residenti a fine periodo. Come a Valeggio sul Mincio, inoltre, anche a Bovolone la situazione era di gran lunga migliore rispetto a quella degli altri Comuni (e delle medie di riferimento) e quindi, come logica conseguenza, il numero medio di “AP” presenti su questo territorio in questo periodo, è sempre stato minore rispetto a quello degli altri Comuni (mediamente 1 “AP” ogni 709 abitanti rispetto ad 1 “AP” ogni 274 abitanti della media provinciale).

Viceversa, il Comune dove, nell’ultima settimana, si è assistito alla maggiore regressione della presenza del virus fra la popolazione residente è stato Legnago, dove si è passati dall’avere 1 “AP” ogni 396 abitanti ad inizio periodo, ad avere 1 “AP” ogni 685 residenti a fine periodo. Oltre a Valeggio sul Mincio, di cui si è detto in precedenza, l’indice mostra un segno “meno” anche a Negrar, Cerea e Pescantina.

Il grafico che segue, tratto dalla medesima tabella, ci mostra meglio l’evoluzione della malattia in questi Comuni.

Ai quattro Comuni che mantengono il miglior rapporto “PR”/”AP” (Bovolone, Negrar, Valeggio sul Mincio e Legnago), potrebbe aggiungersi, a breve e salvo i soliti scossoni ai quali siamo ormai assuefatti, San Bonifacio. È significativo, invece, che uno scostamento minimo dell’indicatore (come lo è stato il -2,54 registrato a Pescantina) porti questo Comune ad essere il territorio dove il rapporto “PR”/”AP” è il più basso fra quelli calcolati per l’insieme di Comuni con più di 15.000 abitanti, segno evidente che le differenze fra territorio e territorio sono, in molti casi, minime.

Zevio, che, per molto tempo è stato il Comune dove l’incidenza del virus fra la popolazione residente era la più alta (sempre considerando questo insieme di Comuni) oggi non lo è più, e la sua linea corre insieme a quella della maggior parte degli altri Comuni compresi nell’insieme.

Osservando i dati dell’evoluzione dell’epidemia per Sona rispetto a quella di Verona e a quella della media provinciale, otteniamo la seguente tabella e il grafico che la rappresenta.

A Sona, dopo la rilevazione del 28 aprile che l’aveva portata ad avere un rapporto “PR”/”AP” sia sotto la media generale che sotto i valori del Comune di Verona, oggi la situazione si presenta più favorevole: nel nostro territorio non siamo saliti sopra la media provinciale (come lo eravamo stati, per qualche giorno, nella settimana dal 22 al 28 aprile) ma siamo tornati ad essere vicini alle medie provinciali.

Volendo, anche questa settimana, scattare una fotografia della provincia considerando in valore assoluto gli “AP” presenti nei diversi territori, otterremmo il grafico che segue.

Il 28 aprile, Sona si trovava fra i Comuni con più di 80 “AP” fra i residenti, oggi Sona è fra i Comuni che presentano un numero di “AP” compreso fra 60 e 80. Sono Pescantina (83), Villafranca (110) e Verona (1054) i Comuni che presentano più di 80 “AP” fra la popolazione; Vigasio, Sona, Zevio, Cerea, San Giovanni Lupatoto e Bussolengo i Comuni che presentano un numero di “AP” compreso fra 61 e 80.

Concludiamo anche oggi questo breve riepilogo di quelli che ci sono parsi essere i segnali più significativi emersi dai numeri rilevati durante la settimana, riproponendo, unitamente alla cartina con i dati della scorsa settimana, la cartina della provincia aggiornata al 5 maggio, con i nostri colori che, lo ricordiamo, sono i seguenti:

Immagine riferita al 28 aprile.

Immagine riferita al 5 maggio.

Dopo qualche settimana in cui se ne era persa traccia, oggi è tornato a far capolino l’azzurro e quello che più conta, è tornato a colorare territori non proprio piccolissimi (Pressana, Terrazzo e Castagnaro contano tutti più di 2000 abitanti). E poi un solo Comune (Rivoli Veronese) supera la soglia dell’8 per mille, peraltro, di pochissimo; il Comune di Verona è ancora nella fascia “rosa”, ma anche in questo caso, solamente per effetto della rilevazione dell’ultimo giorno.

Il 5 maggio, infine, a Sona, l’incidenza del virus fra la popolazione residente è pari al 3,78 per mille, sufficiente per passare dalla fascia “rosa” a quella “verde”.

Complessivamente, si vede che la situazione si sta modificando, l’augurio che ci facciamo tutti è che questo trend prosegua anche nei prossimi giorni.