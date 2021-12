Covid: La regione cambia le regole per la scuola, in quarantena anche con un solo positivo

Cresce il numero dei contagi, soprattutto nel mondo della scuola dove per ovvi motivi sono maggiori i non vaccinati.

Per questo motivo, sempre con la stella polare di mantenere i plessi aperti e di garantire il più possibile la didattica in presenza, il dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto ha stabilito un irrigidimento temporaneo del protocollo di gestione dei positivi in classe, vista anche l’oggettiva difficoltà nel programmare i tamponi di verifica entro 48 ore dalla segnalazione della prima positività.

Ad introdurre le nuove procedure è stata una circolare che il dipartimento regionale ha inviato ai Sisp, dove si dispone la quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della comunicazione di esito negativo.

Nel caso in cui nuovi contagi emergessero in quelle scuole dove la situazione epidemiologica è problematica, la circolare regionale indica di considerare misure aggiuntive, prevedendo la quarantena anche in presenza di un singolo caso – e non come fino ad ora, quando l’isolamento per tutti scatta solo al terzo caso – e, quando la situazione sia particolarmente compromessa, la sospensione della didattica in presenza per l’intero istituto scolastico.